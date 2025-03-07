恒生指數掉頭跌143點　滬深股市低收　創板險守2200點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰繼續影響投資者情緒，美國股市於周四（6日）低收，其中納指再跌2.6%兼陷技術調整區，道指則大跌逾400點。亞太區股市方面，日本股市今日（7日）早段承接美股跌勢，大跌逾800點，失守37000點關。



【15:17】內地股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3372點，跌8點，深成指數收市報10843點，跌55點，滬深300指數收市報3944點，跌12點，創業板指數收市報2205點，跌29點。

港股再次轉勢，最新報24226點，跌143點。

【13:25】港股升幅擴大至272點

港股升幅在午後進一步擴大，恒指最新報24641點，升272點，國指升131點，報9069點，科指升114點，報6183點。

美團（3690）升4.3%。

【12:22】港股半日升135點

港股半日升135點，中午收市報24504點，國指升82點，報9020點，科指升81點，報6149點，成交額為1,830億元。

內需及消費股成為投資者追捧對象，蜜雪集團（2097）再創新高，曾高見378元，中午收市報368.8元，升8%。李寧（2331）升7.1%，安踏（2020）升6%﹑海底撈（6862）升3.6%﹑茶百道（2555）升0.7%。

工業股方面，創科（0669）跌2.3%﹑申洲國際（2313）升5.6%。

車股方面，理想汽車（2015）升3%﹑小鵬（9868）升7%﹑蔚來（9866）升0.3%﹑比亞迪（1211）跌0.1%。

科技股方面，阿里（9988）升1.6%﹑美團（3690）升3.4%﹑騰訊（0700）跌0.5%﹑小米（1810）升0.2%﹑京東（9618）跌1.8%。

【11:46】港股掉頭上揚

港股掉頭上揚，恒指最新報24509點，升139點，國指升83點，報9021點，科指升81點，報6150點。

內需及消費股上揚，李寧（2331）升6.4%，周大福（1929）升5.6%，安踏體育（2020）升4.6%。

【10:01】港股跌幅擴大至逾200點

港股跌幅擴大至逾200點，恒指最新報24115點，跌253點，國指跌79點，報8858點，科指跌94點，報5974點。

長和（0001）跌2.6%，最新報50.2元。

【09:28】港股低開187點

恒生指數低開187點，報24182點，國指跌62點，報8875點，科指跌65點，報6003點。

科技股方面，阿里（9988）跌2.1%﹑美團（3690）平開，報180.3元﹑騰訊（0700）低開0.9%﹑小米（1810）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%﹑港交所（0388）跌0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，報361.6元，理想汽車（2015）低開1.5%。