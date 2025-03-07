恒生指數轉升139點 內需及消費股上揚 李寧飆逾6%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰繼續影響投資者情緒，美國股市於周四（6日）低收，其中納指再跌2.6%兼陷技術調整區，道指則大跌逾400點。亞太區股市方面，日本股市今日（7日）早段承接美股跌勢，大跌逾800點，失守37000點關。
【11:46】港股掉頭上揚
港股掉頭上揚，恒指最新報24509點，升139點，國指升83點，報9021點，科指升81點，報6150點。
內需及消費股上揚，李寧（2331）升6.4%，周大福（1929）升5.6%，安踏體育（2020）升4.6%。
【10:01】港股跌幅擴大至逾200點
港股跌幅擴大至逾200點，恒指最新報24115點，跌253點，國指跌79點，報8858點，科指跌94點，報5974點。
長和（0001）跌2.6%，最新報50.2元。
【09:28】港股低開187點
恒生指數低開187點，報24182點，國指跌62點，報8875點，科指跌65點，報6003點。
科技股方面，阿里（9988）跌2.1%﹑美團（3690）平開，報180.3元﹑騰訊（0700）低開0.9%﹑小米（1810）低開0.5%。
金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%﹑港交所（0388）跌0.7%。
汽車股方面，比亞迪（1211）平開，報361.6元，理想汽車（2015）低開1.5%。