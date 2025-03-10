政策暖風疊加國產AI崛起　A股延續春季躁動行情｜伍禮賢

內地人工智能（AI）發展續成今年市場焦點，繼DeepSeek後，內地研發的通用型AI Agent「Manus」面世，引領中港上市的科技股上升。中線來看，筆者重申歐美主要央行處於減息周期，將有利資金回流亞洲市場，加上內地經濟復甦可望持續推動企業盈利復甦，A股市場的估值具吸引力。



筆者建議投資者繼續關注影響A股的關鍵因素，包括1）美國關稅與人民幣走勢；2）中美關係；3）兩會的後續期待；4）內地AI的發展與應用，特別是窺探不同行業如何利用AI轉化成變現能力作出關注；5）房地產市場的回穩態勢；6）對資本市場的支持措施。

A股成交已經連續33個交易日突破1萬億元人民幣。隨著政策周期從預期進入實施階段，對經濟和支持企業盈利增長將會愈見明顯。（資料圖片）

A股連續33個交易日成交破萬億元

事實上，內地當局在去年9月下旬公佈了一連串的政策後，已經為股市提供了底部支持，加上近期美匯指數回落，人民幣回升，提振了市場的投資信心，A股成交已經連續33個交易日突破1萬億元人民幣。隨著政策周期從預期進入實施階段，對經濟和支持企業盈利增長將會愈見明顯。

另方面，兩會的《政府工作報告》提出實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，及繼續強化宏觀政策民生導向等，加上計劃安排更大規模政府債券，支撐穩增長等，料有利暢通經濟循環。

中資電訊股具中特估屬性，後市可以繼續看好。（資料圖片）

看好中資電訊股

同時DeepSeek展示了內地科企在人工智能模型開發上的低成本但高性能能力，並為多個行業帶來支持，包括科技、汽車、醫療及電訊等。考慮相關股份的重估前景，中線繼續看好相關股份帶動整體A股市場走高。不過仍要留意對前期特朗普簽署的《美國優先投資政策》備忘錄，可能會限制部分當地資金投資個別的內地股票，特別是高科技領域的投資，但目前尚未有實施具體內容。

板塊上，筆者建議可以繼續關注汽車板塊，不過可以從上游行業，即電池、儲能等材料領域，轉移自關注智能汽車駕駛及解決方案等領域上，至於電訊行業同時擁有中特估屬性，即業績穩定、低估值、高股息，加上國家隊資金等長線資金持續加持，後市可以續看好。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。