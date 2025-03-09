暫別美元轉投歐元　特朗普極右路線終踢到鐵板 ｜伽羅華

特朗普的戰狼外交終於踢到鐵板，加徵加拿大與墨西哥的關稅政策已難全面落地，否則抗中未成，已經攬炒美加墨的貿易陣營。此外，他過於親俄，已經迫使他與西方傳統盟友漸行漸遠，聰明錢已率先從美元區避險歐元區，大歐洲主義的崛起足以令俄羅斯頭痛。

上周公布美國1月貿赤重上千億美元水平，達到1314億美元，超出預期，按月擴大約34%，原因不明可喻，外國貨品爭相在關稅實施前輸美，扭曲了實際出口，但這可能因此刺激了特朗普的神經，反口不延遲對加墨開徵關稅，未嚇倒加墨兩國，卻已嚇壞投資者。

上周美股迎來自去年9月以來的大屠殺，道指一周跌2.4%，納指與標指更跌逾3%，資金開始厭倦了關稅疲勞（Tariff fatigue）的煎熬，未待削減政府開支及去監管政策顯現成效，已急不及待撤資轉投歐元區，美匯指數由今年1月109.6跌低至103.4，歐元兌美元則由1.02升穿1.08，而且歐洲多國10年期債息上揚，債息升代表歐洲今次要做舖大龍鳳，大舉發債籌備戰時資金。

戰時儲備猶如大型財政刺激

正如法國總統馬克龍宣稱，歐洲要加強備戰，未來四年成立8,000億歐元儲備，應對俄羅斯的威脅，儲備有如一項大型的財政刺激政策，為歐洲經濟打下強心針，預計在特朗普仍然無差別揮舞關稅大刀前，歐股可以跑贏美股。

記得特朗普首個總統任期內，標指升68%，市場對特朗普2.0確實充滿憧憬，讚頌他為「道指總統」，他上任後提出要對中加墨開徵關稅，市場也認為關稅只是談判手段，旨在迫使加墨兩國協助解決邊境治安及芬太尼的問題，所以沒太上心，標指在2月19日更創下6,144的歷史高位，但隨着特朗普與墨加在關稅談判上多次彈弓手，在烏克蘭停火問題上過於親俄，嚇怕資金倉皇撤離，拖累美股大跌。

然而，投資者如果想他為美股護盤，恐怕要失望了，摩通原本給與今年標指目標價為6,500點，眼見特朗普關稅政策玩得太過火，該行已改口有可能要到明年才能達標，該行給與標指上落區間波幅頗大，可低見5,200和高見6,000，但高位可能要到今年稍後才出現。若從技術走勢看，標指在5,700點是關鍵年線位置，也是特朗普上台前美股的起步點，一旦跌穿投資者最好不要太快低撈。

特朗普關心美債息多於美股

究竟特朗普仍然關心美股嗎？有媒體質疑，近日美股大跌，剛巧特朗普將墨加的關稅延後一個月實施，特朗普則辯稱關稅決定與股市走勢無關，他甚至「沒看市場」，反而更關心美債孳息。誠言，美國長短債息的確全線下跌，但這並非好兆頭，今次歐美債價背道而馳，正好是兩者分道揚鑣的縮影，加上油價跌至3年來低位，更加佐證經濟可能衰退的機會增加。美國財長貝森特心知不妙，他派定心丸說特朗普每天仍在看美股，但大家不要期望會有Trump Put。

沒有Trump Put？那麼Fed Put又如何？聯儲局主席鮑威爾重申，基於關稅政策的不確定，該局不急於減息，即是3月減息無望，按FedWatch工具亦顯示近九成投資者亦如此預期，5月減息與息口維持不變則勢均力敵，6月減息的輕微佔上風，但關稅戰方酣，通脹預期正在升溫，要聯儲局減息可能要待6月後才有機會。

上期筆者提到，特朗普在俄烏停火過於親俄的立場，令歐洲諸國反彈，歐美分道揚鑣的日子將不遠。隨着特朗普政府對烏克蘭和歐洲國家態度愈趨強硬，近日特朗普更口頭威脅要從德國撤出3.5萬美軍，歐洲開始彌漫一股疑美、甚至仇美的情緒，歐洲以8,000億歐元儲備抗衡俄羅斯確是「遠水」，但法英兩國直接派兵入烏並非不可能，令俄烏戰事更形複雜，而且對美國推進俄烏的和平進程更為不利，原本美與俄復交希望騰出資源重返亞太的目的便不可能實現，而且會將盟友推向自己的敵人，至於特朗普希望俄國協助壓低油價的願景更是遙不可及。

國防股熱炒 EutelSat暴升8倍

歐洲泛起疑美氣氛，歐洲國防概念股成為炒作對象，德國萊恩金屬今年以來已急升84%，德股亦創高位，但市場關注度卻被一隻歐洲通訊衛星EutelSat所蓋過，這家法英衛星營運商股價最高暴升8倍以上，由2月底1.2歐元曾爆升穿11歐元，近日回軟至5.59歐元。近日美烏就稀土金屬協議的談判進展緩慢，美方曾暗示若然無法達成協議，馬斯克在烏克蘭的Starlink服務可能關閉，其後EutelSat向外聲稱可以替代Starlink，為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭提供網絡存取。

Eutelsat於2023年與英國OneWeb合併，營運約650顆低軌道（LEO）衛星，Starlink則擁有6,700顆活躍衛星，在烏克蘭戰爭中已證明其戰略價值，無論衛星數目與技術成熟度，Eutelsat都不能與Starlink相提並論，但歐洲國家擔憂對美國技術過度依賴，可能予Eutelsat可乘之機。近日該衛星營運商亦爭取意大利安全通訊合約，這項為期5年合約總值15億歐元，原本馬斯克與意大利總理梅洛尼關係密切，Starlink很大機會穩得合約，但如今可能有變。

美烏若談成稀土金屬協議，對雙方均有好處，美國可以此巨大商業利益介入俄烏談判，但前提是要取得烏克蘭的信任，過度親俄的好處未見，便已先犠牲與歐英等盟國的合作關係，在全球掀起一股反特朗普或美國貨的風潮，對美國經濟並非好消息。