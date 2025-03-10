世界通訊大會2025直擊　通訊與人工智能結合之盛會│方保僑

2025年世界通訊大會（MWC）在3月3日至6日於西班牙巴塞隆納盛大舉辦，吸引全球各大通訊及科技公司聚集一堂，展示了從智能手機到穿戴裝置等一系列創新產品，充分展現科技與AI結合的無限潛力。

三星在會上展示了傳聞已久的Galaxy S25 Edge，這款超薄旗艦手機厚度僅為6.4毫米，後置配備2億像素主攝和4000mAh電池，具體規格將在正式發佈後才揭曉。此外，三星顯示部門亦展示了一款可摺疊的手持遊戲機概念產品，其設計類似任天堂Switch，但配備中間鉸鏈，方便摺疊，進一步提升便攜性。

榮耀在大會上宣佈了Honor Alpha Plan，令其從智能手機製造商轉型為全球領先的人工智慧（AI）設備生態系統公司的新企業戰略。該計劃將在未來五年內投入100億美元，首款產品將是一款革命性的智能手機，旨在徹底改變人機交互方式，並將AI生態系統與消費者無縫連接。

Nothing 發佈了Phone(3a)和Phone (3a) Pro，兩款手機均配備全新SnapDragon 晶片和增強相機功能，並引入了Essential Space功能，利用AI技術存儲和索引螢幕截圖、語音備忘錄和照片，提升用戶體驗。

聯想則推出了ThinkBook Flip概念筆記型電腦，採用柔性OLED螢幕，可向後折疊，使其可在傳統筆記型電腦、平板電腦，或展開成18.1英寸大螢幕設備之間自由切換。

小米在MWC 2025上展示了名為「小米模塊化光學系統」的概念產品，由改裝版的小米15和可拆卸的35毫米鏡頭組成，採用磁吸式可拆卸鏡頭，拍照時和正常手機操作一樣，但相片效果則可媲美單反數碼相機。

realme 亦展示了其首款可更換鏡頭概念機，配備索尼1英吋CMOS和專用鏡頭卡扣、 73mm人像鏡頭和234mm焦距長焦鏡頭，支援10倍原生無損變焦和最高120倍混合變焦。

韓國公司Newnal推出了一款AI智慧手機，透過收集用戶的個人數據，創建個性化的AI助手。這個虛擬助手能夠執行購物、撰寫電子郵件等任務，並在演示中成功完成了汽車保險的購買，展現了AI在日常生活中的廣泛應用。

初創公司 Xpanceo 展示了智慧隱形眼鏡的原型，該隱形眼鏡配備了增強現實層和健康感測器，預計將於 2026 年推出，為未來的可穿戴技術帶來新的可能性。

2025年MWC 不僅揭示了通訊行業也離不開和人工智能的結合，還展示了科技公司對未來的願景和承諾。從AI助手到可穿戴裝置，每一項產品都預示科技將如何繼續改變我們的生活。