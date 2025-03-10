恒生指數最新跌406點　A股低收　創業板指數失守2200點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（7日）反覆低收，同日美國三大指數高收，道指升222點，納指升126點。亞太區股市方面，日本股市於今日（10日）早段輕微上揚。匯市方面，美元兌日圓跌0.47%，失守148。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.31%，紐紉期金升0.39%。



【15:07】內地股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3366點，跌6點，深成指數收市報10825點，跌18點，滬深300指數收市報3928點，跌15點，創業板指數收市報2199點，跌5點。

港股方面，恒指最新報23825點，跌406點。

【14:09】港股最新跌475點

港股跌幅收窄，恒指最新報23755點，跌475點，國指跌199點，報8714點，科指跌163點，後5874點。

申洲國際（2313）等7隻藍籌股跌幅逾半成。

【13:11】港股最新報572點

港股跌幅在午後擴大至572點，最新報23658點，已於中午公布業績的九倉置業（1997）最新報20.45元，跌3.8%。

【12:27】港股半日跌逾500點

港股半日跌逾500點，並跌穿24000點。恒指中午收市報23720點，跌511點，國指跌212點，報8701點，科指跌179點，報5857點，成交額為1,779億元。

內需股普遍向下，奈雪的茶（2150）瀉22%，報1.28元，李寧（2020）跌5.8%﹑海底撈（6862）跌5%﹑安踏（2020）跌3.3%﹑不過蜜雪集團（2097）逆市飆6.9%，中午收市報379.6元。

科技股方面，阿里（9988）跌4%﹑騰訊（0700）跌3.2%﹑美團（3690）跌4.2%﹑小米（1810）跌2.8%﹑京東（9618）跌4.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%﹑友邦（1299）跌1.6%﹑港交所（0388）跌2.3%。

晶片股方面，中芯（0981）跌5.6%﹑華虹半導體（1347）跌4.5%﹑上海復旦（1385）升1.6%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌4.1%﹑聯想（0992）跌1.4%﹑瑞聲（2015）升2.5%

【11:30】港股跌491點

港股跌幅曾擴大至逾500點，最新報23740點，跌491點，國指跌210點，報8703點，科指跌177點，報5860點。

阿里（9988）跌3.5%﹑京東（9618）跌3.6%﹑美團（3690）跌3.1%﹑騰訊（0700）跌2.4%。

【10:45】港股最新報24011點

港股曾失守24000點，跌幅擴大至約300點。恒指最新報24011點，跌219點，國指跌103點，報8810點，科指跌67點，報5970點。

申洲（2313）跌4.5%﹑聯通（0762）跌4.4%﹑中芯（0981）跌3.5%﹑中升（0881）跌3.4%﹑李寧（2331）跌3.2%﹑阿里（9988）跌3.1%﹑中海外（0688）跌3%。

【09:53】港股跌幅擴至165點

港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報24065點，跌165點，國指跌76點，報8837點，科指跌57點，報5980點。

網上醫療股逆市上揚，阿里健康（0241）升5.4%﹑京東健康（6618）升2%。

【09:25】港股低開115點

恒指最新報24115點，低開115點，國指最新報8873點，低開40點，科指最新報6016點，低開21點。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）低開1.3%﹑港交所（0388）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開2%﹑騰訊（0700）低開1%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.6%﹑京東（9618）低開2.5%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.7%﹑安踏（2020）低開0.7%﹑蜜雪集團（2097）高開3.2%。