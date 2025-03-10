恒生指數跌幅擴大至165點 阿里健康逆市升半成｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（7日）反覆低收，同日美國三大指數高收，道指升222點，納指升126點。亞太區股市方面，日本股市於今日（10日）早段輕微上揚。匯市方面，美元兌日圓跌0.47%，失守148。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.31%，紐紉期金升0.39%。
【09:53】港股跌幅擴至165點
港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報24065點，跌165點，國指跌76點，報8837點，科指跌57點，報5980點。
網上醫療股逆市上揚，阿里健康（0241）升5.4%﹑京東健康（6618）升2%。
【09:25】港股低開115點
恒指最新報24115點，低開115點，國指最新報8873點，低開40點，科指最新報6016點，低開21點。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）低開1.3%﹑港交所（0388）低開0.7%。
科技股方面，阿里（9988）低開2%﹑騰訊（0700）低開1%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.6%﹑京東（9618）低開2.5%。
消費股方面，海底撈（6862）低開0.7%﹑安踏（2020）低開0.7%﹑蜜雪集團（2097）高開3.2%。