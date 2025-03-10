美股｜道指中段跌逾700點　納指瀉近4%　Tesla挫逾13%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引發市場對貿易戰造成經濟放緩的憂慮，美股周一（3月10日）早段下跌，其後跌勢擴大。恐慌指數VIX觸及去年12月18日以來的最高位，上漲3.52點至26.89。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

美股七狂全跌 Nvidia蘋果Meta等大型股紛跌5%

截至本港凌晨1時33分，道指報42,091點，跌709點或1.66%；納指最新報17,483點，跌712點或3.92 %；標普500指數報5,624點，跌145點或2.52%。

其中，Tesla股價跌13.29%，該公司此前被瑞銀下調股價目標，以及減低第一季交付量預測。

其他美股七雄股也受壓，AI晶片龍頭Nvidia 跌4.93%、蘋果公司（Apple）跌5.81%、Facebook母公司Meta挫5.30%，Google母公司Alphabet跌5.20%、微軟挫3.32%、Amazon亦跌3.13%。

Bitcoin價格跌穿8萬美元 油價挫逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報66.17美元，跌0.87美元或1.30%；倫敦布蘭特期油每桶報69.43美元，跌0.93美元或1.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,088.67美元、24小時內約跌4%，為超過三個月來低位。