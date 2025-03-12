車股上揚小鵬重回紅底　阿里高開逾3%　恒生指數升77點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（11日）低開508點後，最終僅跌1點。同日美股續受到總統特朗普大打關稅戰拖累，三大指數一同低收，其中道指挫478點。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）早段揚逾百點。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊同告上揚。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.59%，紐約期金跌0.02%。



【09:25】港股高開77點

恒指最新報23859點，高開77點，國指最新報8803點，高開48點，科指最新報6032點，高開65點。

科技股方面，阿里（9988）高開3.3%﹑騰訊（0700）高開1.1%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）低開不足0.1%﹑京東（9618）開低0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.5%﹑蔚來（9866）高開7.5%﹑小鵬（9868）高開5.5%，最新報102.8元﹑比亞迪（1211）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.1%﹑友邦（1299）高開0.2%﹑港交所（0388）高開2.1%。

消賀股方面，海底撈（6862）高開0.9%﹑安踏（2020）高開0.6%﹑蜜雪集團（2097）高開3.8%，報436.4元，再創新高。