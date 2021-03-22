港產基金ASM旗下SPAC收購「印尼Netflix」　交易代價5.73億美元

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-22 19:16

「港產」基金公司ASM﹙Argyle Street Management Limited﹚去年成立的「SPAC」 Malacca Straits Acquisition Company （美股編號：MLAC），今日（22日）公布收購印尼媒體公司Asia Vision Network（AVN），交易代價5.73億美元。據資料顯示，AVN為印尼增速最快的OTT公司，同時是印尼第三大的寛頻供應商。

是次交易預計於今年第二季未至第三季初完成。資料顯示，AVN現時擁有3,200萬個每月活躍用戶，其中160萬個為付費用戶。AVN去年收入為7,800萬美元，EBITDA為4600萬美元，由2020年至2025年預計按年收入及EBITDA複式增速為38.7%及44.6%。

AVN母公司為印尼最大的媒體公司MNC Group ，其免費電視的市場佔有率逹50%，擁有獨家製作的內容及播放權，包括 The Voice。Indonesian Idol，X Factor，Rising Star 和 MasterChef。其中，最受歡迎的本土電視連續劇Ikanta Cinta在黃金時段有40.4%的人收看。

據消息人士透露，現時已有國際知名金融機構及基金表示有意於市場認購MLAC的股份，MLAC 上週五收市價為9.86美元，今日盤前升約4%。