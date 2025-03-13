美股｜ 市場憂慮關稅措施　道指早段跌逾百點　納指挫近1%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐盟加徵關稅的言論，令市場憂慮升級。美股周四（3月13日）早段下跌，道指最多曾跌逾200點，目前有所收窄。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報41,178點，跌172點或0.42%；納指最新報17,473 點，跌174點或0.99%；標普500指數報5,569.點，跌29點或0.53%。

最終需求PPI增幅少於預期 油價回落

數據方面，美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月持平，低於市場預期為升0.3%，以及前值增幅為0.4%；按年升3.2%，略低於預期的3.3%，以及前值的3.5%。

另美國首次申領失業救濟人數，按周減少2,000跌至22萬人，少於市場預期的22.5萬人。

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報67.2美元，0.42 美元或0.62%；倫敦布蘭特期油每桶報70.54美元，跌0.41美元或0.58%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報82,026.17美元、24小時內約升0.5 %。