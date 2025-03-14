恒生指數高開190點　ATMX全面上揚　友邦放榜後跌2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（13日）再度下跌，成交額縮至約2,340億元。受累於貿易戰升溫，同日美股三大指數悉下挫，其中道指跌537點或1.3%，反映科技股走勢的納指更跌2%。標普指數則已跌入技術調整區。亞太區股市方面，日本股市於今日（14日）早段升逾百點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金再次迫近3,000美元，紐約期油升0.45%。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均上揚。



【09:25】港股高開190點

恒指最新報23653點，高開190點，國指最新報8737點，高開96點，科指最新報5826點，高開78點。

科技股方面，阿里（9988）高開2.3%﹑騰訊（0700）升1.1%﹑美團（3690）升2.4%﹑小米（1810）升0.3%﹑京東（9618）升2.7%﹑百度（9888）升2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.8%﹑小鵬（9868）升2.6%﹑蔚來（9868）跌2.9%﹑比亞迪（1211）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報85.65元，已公布全年業績的友邦（1299）低開2.1%﹑港交所（0388）高開1.7%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.4%﹑安踏（2020）平開，報94.85元，李寧（2331）升1.4%。