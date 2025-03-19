A股偏軟　深成指數失守11000點　恒生指數最新升20點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（18日）勁升近600點，連升第3日，累計升幅1,278點。同日美股卻低收，三大指數跌幅介乎0.62%至1.71%，當中反映科技股走勢的納指表現最失色。亞太區股市方面，日本股市今日（19日）早段升逾200點，重上38000點大關。匯市方面，在日﹑美央行公布議息結果前夕，美元轉強，兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及期金價格均偏軟。



【15:09】港股最新升20點

內地股市低收，上証指數收市報3426點，跌3點，深成指數收市報10979點，跌35點，滬深300指數收市報4010點，升2點，創業板指數收市報2222點，跌6點。

港股方面，恒指最新報24760點，升20點。

【14:09】港股午後跌轉

港股續於窄幅上落，恒指最新報24738點，跌2點，國指跌22點，報9155點，科指跌54點，報6051點。

安踏（2020）於中午公後業績後，股價轉跌，最新報97.15元，跌4.7%。

聯通（0762）跌4.1%。

【12:17】港股半日升36點

港股今早走勢反覆，半日升36點，升24777點，國指跌8點，報9169點，科指跌50點，報6055點，成交額1,476億元。

消費股上揚，潤啤（0291）升5.4%﹑百威（0291）升4.8%﹑海底撈（6862）升0.9%﹑安踏（2020）升0.8%﹑老舖黃金（6181）升6.5%﹑泡泡瑪特（9992）升0.7%﹑蜜雪集團（2097）再創新高，半日升5.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.5%﹑小鵬（9868）跌6%﹑蔚來（9866）跌0.4%，比亞迪（1211）續上揚，半日升3.3%，報414.6元。

科技股方面，阿里（9988）跌1.7%﹑美團（3690）跌2%﹑騰訊（0700）升0.2%﹑小米（1810）升1.2%。

機械人概念股方面，越疆（2432）飆18.1%﹑地平線機器人（9660）升4.9%﹑優必選（9880）升3.2%。

醫藥股方面，翰森製藥（3692）升5.8%﹑藥明生物（2269）升1.8%。

【10:23】港股早段跌逾百點

港股跌幅略為擴大至逾百點，恒指最新報23634點，跌106點，國指最新報9114點，跌63點，科指跌110點，報5994點。

內需及消費股逆市上揚，百威（1876）及潤啤（0291）分別升2.2%及2.3%，蒙牛（2319）升1.4%。

醫藥股同樣獲追捧，中生製藥（1177）升1.4%，翰森製藥（3692）升4%。

【09:25】港股低開42點

恒生指數最新報24697點，低開42點，國指最新報9141點，低開36點，科指最新報6043點，低開61點。

小米（1810）已於周二公布全年業績，今早低開1.1%，至於會在今日收市後公布業績的騰訊（0700）則高開0.3%。阿里（9988）低開2.2%﹑美團（3690）低開0.4%﹑百度（9888）低開3%﹑京東（9618）低開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.1%﹑港交所（0388）高開0.5%﹑友邦（1299）高開0.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.9%﹑小鵬（9868）低開5.4%﹑蔚來（9866）低開0.1%﹑比亞迪（1211）高開1.6%，報408元。

長和系方面，長江基建（1038）會在收市後公布業績，今早平開，報51.4元，旗下電能（0006）同樣平開。至於長和（0001）低開0.1%。