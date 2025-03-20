長和長實放榜前跌逾1%　ATMXJ向下　恒指半日跌293點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（19日）反覆高收，同日美股受到聯儲局維持聯邦基金利率，以及從4月起放緩縮減資產負債表規模帶動，三大指數高收，升幅介乎0.92%至1.41%。亞太區股市方面，日本股市今日（20日）休市。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金升0.66%，紐約期油升0.22%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均向下。



【12:14】港股半日跌293點

港股轉弱，半日跌293點，恒指報24477點，國指跌108點，報9055點，科指跌101點，報5939點，成交額為1,575億元。

科技股今早表現疲弱，騰訊（0700）跌2.6%﹑阿里（9988）跌2.3%﹑美團（3690）跌3%﹑小米（1810）跌0.4%﹑京東（9618）跌3.5%。

長和系方面，長和（0001）跌1.3%﹑長實（1113）跌1.5%﹑長建（1038）跌5.2%﹑電能（0006）跌2%。

地產股方面，恒地（0012）跌1.1%﹑新地（0016）跌0.3%﹑新世界（0017）跌0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1.1%﹑安踏（2020）跌3.6%﹑李寧（2331）跌4.3%。

【10:27】港股最新報252點

長建（1038）跌幅曾擴大至4.8%，最新報48.85元，跌3.6%。

港股最新報24518點，跌252點。

騰訊（0700）跌2.4%，報527點。

【10:09】港股跌幅收窄至250點

港股跌幅收窄，恒指最新報24520點，跌250點。

平保（2318）已於周三（19日）公布業績，最新報49.8元，跌4%。

【09:57】長建跌近3%

港股跌幅進一步擴大至近400點，恒指最新報24385點，跌385點，科指跌138點，報5903點，國指跌152點，報9010點。

百度（9888）跌4.1%﹑長建（10381）跌2.9%。

騰訊（0700）跌3.1%。

機械人概念股方面，越疆（2432）逆市升6%。

【09:43】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新報24516點，跌254點，國指跌104點，報9059點，科指跌97點，報5944點。

百度（9888）跌2.4%﹑騰訊（0700）跌2.8%﹑阿里（9988）跌3%﹑美團（3690）跌2.6%。

長和（0001）無升跌，報45.8元。

【09:27】港股低開17點

恒指最新報24753點，低開17點，國指最新報9158點，低開5點，科指最新報6031點，低開9點。

騰訊（0700）已於周三公布業績，今早高開0.1%﹑阿里（9988）低開0.8%，美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.3%﹑京東（9618）低開0.3%。

長和系方面，長和（0001）將於今日公布業績，最新報45.5元，低開0.7%，同系長實（1113）低開0.6%。至於系內其他公司方面，長建（1038）低開1.2%﹑電能（0006）低開0.1%。

地產股方面，恒地（0012）低開0.9%﹑新地（0016）高開0.2%﹑新世界（0017）平開。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.5%﹑潤啤（0291）低開0.2%﹑安踏（2020）低開0.9%。