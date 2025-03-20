恒地去年基砍溢利近98億元增1%　末期息130仙

恒地（0012）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利盈利為62.96億元，按年減少32%，末期息130仙，連同中期息全年派息180仙。



公司又指出年內應佔基礎溢利為97.74億元，按年增加1%，與年內出售北角投資物業港匯東，以及政府收回新發展區若干土地帶來應佔稅前基礎盈利33.61億元。

公司指出年內本港物業發展應佔營業額為123.23億元，按年減少16%。截至去年12月底未入賬的自佔香港物業合約銷售額為81.65億元，當中78.34億元預料可隨物業落成並交付買家於2025年入賬。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

今年在港推售11個項目

公司指出會在2025年推出11個發展項目，連同貨尾預期在港可供銷售住宅單位約6,400伙。

公司在新界土地儲備4,200萬平方呎，繼續為香港持有最多新界土地的發展商。公司擁有充足資土地資源，足夠未來數年發展。

恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

公司又表示，創辦人李兆基逝世不會對營運造成影響，並會秉持對方定下的方針繼續發展。