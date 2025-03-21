恒生指數曾瀉逾500點 比亞迪挫7.2% 醫藥股普遍下跌｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（20日）受累內險及科技股拖累，全日大跌551點。同日美股低收，其中反映科技股走勢的納指跌0.33%，為三大指數中表現最差。亞太區股市方面，日本股市今日（21日）假期後復市，早段升近200點。
【11:42】醫藥股普遍下挫
港股跌幅擴大至逾500點，恒指最新報23724點，跌495點。
車股今日普遍向下，比亞迪（1211）挫7.2%﹑吉利（0175）跌5.2%。
醫藥股方面，石藥（1093）跌5.6%﹑翰森製藥（3692）跌5.4%。
【11:13】港股曾跌逾400點
港股跌幅曾擴大至逾400點，恒指23827點，跌392點，國指跌150點，報8800點，科指最新報5698點，跌138點。
比亞迪（1211）跌6.6%，長實（1113）跌5.9%。
【09:57】長和早段跌逾2%
長和系股價向下，長和（0001）跌2.3%﹑長實（1113）挫5.5%，報31.8元。
港股最新報24121點，跌98點。
【09:25】港股低開110點
恒指低開110點，報24109點，國指低開39點，報8911點，科指低開37點，報5799點。
長和（0001）低開2.7%﹑長實（1113）低開1.6%﹑長建（1038）高開0.4%。
科技股方面，阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）跌0.3%，今日收市後公布業績的美團（3690）高開0.5%。
金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）低開0.9%。
內險股方面，平保（2318）低開1%。