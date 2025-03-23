輿論步步進迫　長和千億港口交易何去何從？｜伽羅華

經過一周多的輿輪施壓，乃至用上國安法或23條等條例，但長和﹙0001﹚在剛公布的年度業績中隻字不提交易進展，似乎沒有放棄在4月2日前簽訂港口交易初步協議的打算。目前饒有趣味的是，這宗千億港口交易何去何從？

長和集團聯席董事總經理陸法蘭曾經強調這宗交易是純商業性質，受到左派媒體質疑，筆者上周撰文時亦曾解釋這些港口對中方具有很低戰略價值的觀點，今期可再深入探討監管法規上的問題。

長和須對貝萊德盡職調查

原則上，監管機構批准交易的審批是規管買方，而非限制賣方，因為持有港口管理的賣方已經被視為合法持有者，監管機構一般不會限制管理人出售或提前解約，但前提是要審核新買家是否合適港口業務管理者。而由於今次交易不牽涉任何中國境內資產，長和又是一家於在港註冊的「非香港公司」，因此在商業法規上，相信中港監管機構未必能阻止長和出售相關碼頭，又或審核貝萊德是否合規的買家，目前只能以輿輪施壓長和打退堂鼓。

而長和今次出售港口交易，它需要對貝萊德財團進行盡職調查，然後向擁有每個港口司法管轄權的主管機構尋求對交易的批准，當局會審查交易有否違反競爭法、外商投資法例或港口管理等產業條例，特別是新買家的資金合規性和管理港口的經驗。

另邊廂，從左派媒體的言論，中方將這宗交易定性有高度政治影響，有可能觸犯港版國安法或基本法23條，例如「結合外國勢力、破壞國家安全」等條款等，究竟長和出售港口的交易是否觸犯上述法例，需要法律專家的研究，如上所述，長和是一家於在港註冊的「非香港公司」，公司管理人大多持有外國身份，所以總部雖然設在香港，但本質是一家外國公司，而國安法與23條可以針對外國公司，要動用這些類似美國「長臂管轄權」的法例不是不可能，但執行時也要有清晰的理據支持。

美國在行使「長臂管轄權」時，它本質是霸權主義的體現，當中最具威力是它重罰違反美國制裁令的金融機構。從2010年至2020年的十年間，因違反美國制裁令的銀行累計被罰款超過152億美元，例如2012年美國司法部指控滙控為伊朗洗錢，重罰該行19億美元，但這都是有清晰的條文可以遵循。

美國在行使「長臂管轄權」時，它本質是霸權主義的體現，當中最具威力是它重罰違反美國制裁令的金融機構。。（Reuters）

禁中企使用港口屬貿易不公平行為

究竟國安法與23條如何被引用到這個案，有待弄清，其中一個說法是這些港口一旦落入美資或者歐資手中，將限制或禁止中國貨船或貨品上落這些港口，這些禁制本質上是不公平貿易行為，港口所在國家的主管機構有權查處，目前歐美關係因俄烏戰爭出現重大分歧之際，相信美資公司不敢在歐洲地頭進行違規違法的行為，至於長和港口不能售與歐資的說法更加兒戲，這裏不作贅述。

若我們從《華爾街日報》引述北京消息的報道，版本與港媒報道卻是兩碼子的事。報道稱國家領導人習近平因事前未獲長和通知而大感不悅，令他與美國總統特朗普談判時失去重要籌碼，筆者相信這說法更符合實際情況。

可以合理推測，從3月4日這宗交易曝光起，中方要在十日後才有反應，顯然也認為這宗交易本身無大問題，但這段時間中方將與美方進行一項重要談判，發覺這宗交易有利用價值，於是通知長和暫緩去馬，但卻遭公司拒絕，其後的輿輪由此而來。

中美雙方有哪些重大議題要商討？筆者估計最有可能是美國TiKTok。今年1月20日特朗普簽署行政令，將拜登在任時已獲國會通過的「不賣就禁」TiKTok的法案延後最少75天執行，除非再延後法案，否則美國TiKTok的命運應該於4月5或6日便會揭盅，而長和與貝萊德將於4月2日簽定期限條款協議（Definitive Agreement），令中方難以利用港口交易來拿捏美方。

圖為2025年1月19日，在美國國旗的背景下，手機顯示TikTok應用程式「無法使用」。（Reuters）

冀利用港口交易 在TiKTok交易討回甜頭

長和於巴拿馬運河所處的困境與美國TikTok並無太大分別，抖音不賣美國TikTok就被下架，與長和不賣巴拿馬運河兩個泊位，便有可能被充公資產。目前巴拿馬政府在美國軍事施壓下，已開始調查長和股權的合規問題，明顯向美國靠邊站，一旦啟動調查，肯定會在雞蛋裏挑骨頭，長和最終也失去兩個泊位的營運權。

在中美大國博弈下，長和接受貝萊德天價買下港口資產，是最佳的去風險操作，以往接盤李嘉誠資產的都沒有好下場，貝萊德也有可能買入蝕本貨，所以不需妄自菲薄，以為美方得到好處，當然中資財團亦可參與競投，再由中美兩國坐下來討價還價，若然中方在港口交易作出讓步，美國TikTok會否獲得更符合中方利益的處理。簡單來說，巴拿馬政府或長和根本沒有話語權。

國家領導人習近平近期會見民企掌舵人時曾說過，民企大顯身手正當其時，據悉本月底更會見外企CEO，鼓勵他們投資中國，這宗港口交易正好用來展示外國公司在中港的投資可以得到法律的保護，不會像美國動輒以國安理由迫購格陵蘭、巴拿馬運河和將納加拿大納入為美國51州的荒誕行為。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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