小米先舊後新配售8億股　配售價折讓6.6%　淨籌約425億元

小米集團（1810）發布公告，以先舊後新方式配售8億股B股，配售價為53.25元，較周一收盤價折讓約6.6%，集資426億元，淨集資425億元。



2025年3月25日(交易時段前)，公司、賣方(即Smart Mobile Holdings Limited，為公司控股股東之一 )及經辦人(即高盛(亞洲)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及中國國際金融香港證券有限公司)訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方同意出售，而經辦人各自(而非共同，亦非共同及個別)同意擔任賣方的代理，並基於最大努力促使承配人以每股配售股份53.25元的配售價購買配售股份(即合共8億股新B類股份)；及(ii)賣方已有條件同意認購，而公司已有條件同意根據一般授權配發及發行認購股份予賣方，價格相當於每股配售股份的配售價53.25元(該等認購股份數目須與經辦人根據配售及認購協議實際配售的配售股份數目相同)。

小米SU7 Ultra於紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄。（資料圖片）

資金用於研究投資等

假設配售股份獲悉數配售，認購股份相當於公司於公告日期現有已發行股本約3.2%及投票權約1.2%，及公司於緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約3.1%及投票權約1.2%。認購股份將根據一般授權配發及發行，因此，配發及發行認購股份毋須獲得股東批准。公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。公司擬將認購事項的估計所得款項淨額約425億元主要用於(a)加速業務擴張；(b)研發投資，以進一步提升科技實力；及(c)其他一般公司用途。