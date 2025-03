《央視》報道,美國總統特朗普於周一24日)表示,將在未來幾天宣佈對汽車、木材、晶片徵收額外關稅。他還表示,可能對多國減免關稅徵收。



自特朗普今年1月入主白宮以來,美國對主要貿易伙伴頻頻揮舞關稅「大棒」,招致相關國家採取反制措施以維護自身利益。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)