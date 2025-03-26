華潤置地去年少賺18%至近256億元人民幣　末期息1.119元人民幣

華潤置地（1109）發布公告，年內股東應佔溢利為255.8億元（人民幣‧下同），按年跌18%；扣除投資物業評估增值及加回本年處置部份投資物業項目的已實現累計評估增值後的核心股東應佔溢利為254.2億元，其中經常性業務核心淨利潤達103.4億元。建議派末期股息1.119元，計入中期股息20分，全年股息1.319元。



2024年綜合營業額為2,788.0億元，按年增長11.0%。其中，開發銷售型業務營業額為2,371.5億元，按年增長11.8%；經營性不動產業務營業額為233.0億元，按年增長4.8%，輕資產管理業務營業額為121.3億元，按年增長14.0%，生態圈要素型業務營業額為62.2億元，按年增長0.5%。經常性業務收入合計為416.5億元，按年增長6.6%，佔總營業額14.9%。2024年綜合毛利率為21.6%。其中，開發銷售型業務毛利率為16.8%；經營性不動產業務毛利率為70.0%，按年提升0.4個百分點，經營性不動產業務(不含酒店)毛利率為75.7%，按年持平。

華潤置地（1109）。（資料圖片）

年內物業簽約銷售額2,611.0億元

2024年，集團實現物業簽約銷售額2,611.0億元，行業排名第三，實現簽約面積1,134萬平方米。截至2024年底，集團已銷售尚未結算的簽約額約為2,319.7億元，預計其中1,934.7億元將於2025年結算。2024年，集團新增土儲計容建築面積393萬平方米。截至2024年底，集團的總土地儲備約5,194萬平方米。

截至2024年底，集團總借貸為2,597.8億元，持有銀行結餘及現金為1,332.1億元，公司股東應佔權益為2,725.1億元，淨有息負債率為31.9%，加權平均債務融資成本較2023年底下降45個基點至3.11%，維持行業最低水平。

華潤萬象按年多賺24%

至於旗下華潤萬象生活（1209）年內股東應佔利潤為36.29億元，按年增長23.9%，公司股東應佔核心淨利潤(非香港財務報告準則指標)為35.07億元，按年增長20.1%。建議宣派2024年度的末期股息每股64.3分，及宣派年度的特別股息每股61.4分。

全年收入為170.43億元，按年增長15.4%。其中，商業航道收入為62.74億元，按年增長21.4%；物業航道收入107.15億元，按年增長11.6%，生態圈業務收入0.54億元。2024年度，全年毛利潤為56.09億元，按年增長19.5%。毛利率由2023年度的31.8%增長至2024年度的32.9%。

於2024年12月31日，集團提供商業運營服務的已開業購物中心數量為118個，已開業寫字樓數量為27個，且集團有已開業購物中心分租項目4個，集團提供物業管理服務的在管建築面積為4.13億平方米(不含購物中心項目)。