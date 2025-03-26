中行去年多賺2.56%至2378億元人民幣 末期息每10股派1.216元人幣
撰文：張偉倫
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中行（3988）公布截至去年底止全年業績，股東應享稅後利潤2,378.41億元（人民幣‧下同），按年增加2.56%，末期息每10股派1.216元，連同中期息全年派息2.424元，派息率為30%。
年內淨利息收入為4,489.34億元，按年減少3.77%，非利息收入為1,838.37億元，按年增加16.65%，其中手續費及佣金收入收支淨額為765.9億元，按年減少2.88%。
該行表示，截至去年底淨息差為1.4厘，按年跌19個基點。
不良貸款率跌0.02個百分點
該行又指出年內錄得資產減值損失為1,027.22億元，跌3.6%，其中貸款減值損失為1,208.61億元，按年增加13.9%。
該行亦表示，截至去年底不良貸款率為1.25%，按年跌0.02個百分點，不良貸款2,687.81億元，按年增加155.76，貸款減值準備集額按年增加538.79億元至5,391.77億元。
中行表示截至去年12月底，核心一級資本充足率為12.2%，一級資本充足率為14.38%，資本充足率為18.76%。