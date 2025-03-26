美股｜ 道指早段升逾200點　 納指挫逾1%　Nvidia跌近5%

市場關注美國新關稅的明確消息。美股周三（3月26日）早段個別發展，道指暫升逾200點，納指則挫逾1%。 重鎊股受壓，Tesla現跌3.80%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia暫跌4.85%、 Google母公司Alphabet跌1.55%。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報42,755點，升168點或 0.39%；納指最新報18,042點，跌229點或 1.25%；標普500指數報5,752點，跌24點或0.42%。

油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶報69.95美元，升0.95美元或1.38%；倫敦布蘭特期油每桶報73.22美元，升0.83美元或1.15%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,671.33美元、24小時內跌逾1%。