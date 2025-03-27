彭博︰OpenAI新一輪400億美元融資將完成　估值料達3000億美元

《彭博》引述知情人士透露，OpenAI即將完成一輪由軟銀集團領投的400億美元融資，包括Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management在內的投資者正在參與談判。



根據研究公司PitchBook收集的數據，OpenAI的這輪融資將是有史以來規模最大的一輪。這筆交易將使該公司的估值達到3，000億美元，幾乎是去年10月融資時1570億美元估值的兩倍。

2025年2月19日，中國重慶，智慧型手機的白色屏幕上顯示OpenAI標誌。（Reuters）

OpenAI料今年收入增至127億美元

另一方面，外電引述一位知情人士，受其付費人工智能軟件實力的推動，OpenAI預計今年的營收將增加兩倍以上，達到127億美元，其去年營收為37億美元。此外，OpenAI預計收入將繼續快速增長，明年將增長一倍以上，達到294億美元。

自從OpenAI推出ChatGPT兩年多以來，該公司已經為消費者和企業推出了一系列訂閲服務。去年9月，OpenAI表示，公司版ChatGPT的付費用戶達到了100萬。在收入飆升的同時，OpenAI也面臨着開發尖端人工智能系統所需的晶片、數據中心和人才帶來的巨大成本。該知情人士說，OpenAI預計在2029年之前不會實現現金流轉正，預計屆時收入將超過1,250億美元。