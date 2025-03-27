泡泡瑪特高開6%再破頂　中銀揚逾2%　恒生指數升60點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股周三（26日）反彈，同日美股繼續受到關稅戰拖累低收，三大指數跌幅介乎0.31%至2.04%，其中反映科技股走勢的納指跌幅最大，並再次失守18000點。亞太區股市方面，日本股市今日（27日）承接美股跌勢，早段跌逾300點，再次跌穿38000點。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均向下。



【09:25】港股高開60點

恒生指數高開60點，報23543點，國指高開20點，報8674點，科指最新報5588點，高開15點。

科技股方面，阿里（9988）低開不足01%﹑美團（3690）高開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑小米（1810）低開不足0.1%﹑京東（9618）低開0.4%。

TVB（0511）預料今年可轉虧為盈，今早股價低開1.2%。

內險股方面，國壽（2628）去年業績創新高，今早低開0.4%﹑平保（2318）平開。

金融股方面，中銀（2388）宣布擬從今年起派季度息，最新報30.6元，高開2.5%，滙豐（0005）平開﹑港交所（0388）低開0.3%。

消費股方面，蜜雪集團（2097）高開1.1%﹑泡泡瑪特（9992）再創新高，高開5.9%﹑蒙牛（2319）高開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.3%﹑蔚來（9866）低開2.8%﹑小鵬汽車（9868）低開1.1%。