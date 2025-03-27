HKTVmall王維基評京東市場策略無效　現金流充足、沒有融資需求

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年虧損6,670萬元，集團副主席王維基在業績會上表示，對於本港零售業前景不敢言樂觀，「現時香港營商環境冇可能用樂觀形容」，強調要非常努力才能生存。



王維基表示，集團去年EBITDA為3.29億元，表現不俗，「HKTVmall在香港係賺大錢」，但不能固步自封，因此持續發展「街市即日餸」等業務，同時保持審慎的態度，並減慢英國店舖部署的步伐，此外香港業務不會再大量投放廣告。他又指，集團財政穩定，現金流充足，暫時沒有融資的需求。

京東涉嫌抄襲 王維基「質量冇保證，扮平都冇用」

對於京東等內地電商企業攻港，王維基表示，京東應用程式港澳市場頁面涉嫌抄襲HKTVmall，留待消費者去判斷，強調貨真價實才是最重要，「質量冇保證，扮平都冇用」。

他又認為香港零售行業本身競爭激烈，HKTVmall每日都在打「價格戰」，因此無懼競爭，「熟知HKTVmall的朋友都知道，我哋係競爭中長大，最鍾意競爭」，平台今年會加大引進內地商戶進駐，貨源更多元化，為消費者提供更平價、優質的產品和服務。

王維基表示，本港零售業前景不敢言樂觀。(資料圖片)

評京東市場策略「冇用」

被問及如何看待京東「買貴即賠」的市場策略，王維基稱：「冇用嘅市場策略，買完貴咗又要去追返，香港消費者冇咁得閒」。

展望未來，他指，本港零售業前景不敢言樂觀，會繼續努力生存下去，又指同行均需要減低固定開支，例如舖租，因此去年集團門店數目也減少至70間，未來會更審慎。