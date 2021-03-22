瑞銀CEO：未來十年全球增長至少30%來自中國　三大領域跑出

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-22 10:40

中國發展高層論壇2021年會「金融業：進一步開放和風險防範與控制」分論壇上，瑞銀集團（UBS）首席執行官（CEO）拉爾夫哈默斯（Ralph Hamers）指出，該行分析師預計中國經濟將繼續快速增長，2021年國內生產總值（GDP）增速預計將達到9%，2030年名義GDP達30萬億美元。

據《澎湃新聞》報道，哈默斯進一步指出，未來10年全球增長至少30%將來自中國，中國人均可支配收入將繼續增加。此外，中國還將繼續推進混合所有制改革以及勞動力、土地和資本市場等方面的改革。中國還旨在破除民營及外資企業發展壁壘，提高國有企業運行效率。所有這些都將促進中國經濟長遠增長。

哈默斯表示，「現在，當我們審視中國的增長機會時，有幾個領域是尤其突出的。」 首先是證券和債券市場，中國已經擁有全球第二大市場份額。全球基準表明，到2030年，中國在岸債券市場可能會增長到目前的三倍。中國正以前所未有的速度創造財富。運作良好的銀行體系和資本市場對經濟持續增長至關重要。

第二個增長領域是國內財富管理業務，市場對更多的產品和投資策略有明確的需求。

第三個機遇領域是投資新興趨勢——即創新、數字化和綠色發展。這些都是中國"十四五"規劃的重要宏觀主題，也完全符合瑞銀在全球的長遠目標和宗旨。