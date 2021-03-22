港股倒升收復兩萬九　小米續飆逾3%　騰訊倒升近2%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-22 09:58

美國10年期國庫券孳息周四升至逾一年高位1.754%，其後周五稍微回落。上周五（19日）道指收報32627點，跌234點或0.71%；納指收報13215點，升99點或0.76%；標普500指數收報3913點，跌2點。

【09:57】恒指升逾百點

恒生指數最新升119點，報29110點；科指升65點，報8617點；國指升114點，報11398點。暫成交額317.44億元。

【09:54】招行績後升3.6%

內銀股普遍上揚，招行 （3968） 績後升3.6%，報62.85元；建行 （0939） 升1.4%；工行 （1398）升1.3% 、中國銀行 （3988） 升1.4%；農行 （1288） 升2.2%。

滙豐（0005）、渣打（2888）最新跌1.5%。

【09:40】恒指收復兩萬九

恒指倒升48點或0.17%，報29039點；科指升46點或0.55%，報8598點。

小米（1810）續升逾3%，報27.2元；騰訊（0700）倒升1.8%，報639元。

萬洲國際（0288）升1%，報7.11元。

長和（0001）揚2.7%，報61.95元；長實（1113）則跌1.3%，報49.8元。

【09:35】日經225指數續插2%

亞太股市走勢個別，日經225指數最新跌625點或2.1%，報29166。韓國KOSPI指數跌8點或0.29%，報3030。澳洲S&P/ASX 200指數升23點或0.35%，報6731點。

【09:33】A股三大指數個別走勢

內地股市個別走勢。上證指數開報3406點，高開1點或0.04%；深證成指近平開，開報13605點，低開不足1點，創板指開報2683點，高開12點或0.45%。

【09:20】恒指國指科指一同低開

恒生指數低開189點或0.65%，報28801點，大市成交額62.46億元；恒生科指開報8529點，跌21點或0.26%。國企指數低開38點或0.34%，報11245點。

騰訊（0700）高開0.4%，報630.5元；阿里巴巴（9988）低開0.94%，報232.4元；美團（3690）低開2.1%，報326元。

小米（1810）高開1.9%，報26.75元；昨晚雷軍預告稱「明早十點，不見不散。」，市場預計為11 Pro手機等新產品公布。

港交所（0388）低開1.5%，報459.8元；友邦（1299）低開0.7%，報97元；滙豐（0005）低開1.9，報45.9元。