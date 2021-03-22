港股半日跌51點　長和逆市飆逾3%　舜宇跌超6%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-22 12:19

美國10年期國庫券孳息周四升至逾一年高位1.754%，其後周五稍微回落。上周五（19日）道指收報32627點，跌234點或0.71%；納指收報13215點，升99點或0.76%；標普500指數收報3913點，跌2點。

【12:10】小米逆市升逾2%

恒生指數半日跌51點或0.2%，收報28939點。恒生科指跌45點或0.5%，報8505點。國企指數升47點或0.42%，收報11331點。大市成交額785億元。

長和（0001）半日飆3.6%，中午收報62.5元，成交額2.5億元。工行（1398）升3%，收報5.56元；華潤置地（1109）升2.9%，收報38.7元。

小米 （1810） 半日逆市升2.3%，收報26.85元；騰訊 （0700） 升0.7%，收報632.5元；美團 （3690） 跌2.9%，收報323.4元；阿里巴巴（9988）跌1.2%，收報231.8元。

港交所（0388）跌1.3%，收報461元；滙豐（0005）跌1.1%，收報46.3元；友邦（1299）跌0.9%，收報96.85元。

舜宇光學 （02382） 挫6.1%，收報179.8元，暫為藍籌表現最差。

【11:45】內銀股造好

恒生指數跌幅收窄，現跌35點或0.12%，報28955點；科指跌49點或0.6%，報8501點。

騰訊（0700）最新升0.9%，報633.5元；小米（1810）成升2.3%，報26.85元；京東（9618）升0.7%，報328.8元；美團（3690）則跌3%，報323.6元。

招行 （3968） 績後升近5%，報62.85元；建行 （0939） 升2.5%；工行 （1398）升3% 、中國銀行 （3988） 升2.4%；農行 （1288） 升4.1%。

港交所（0388）跌1.4%，報460.4元。

信義玻璃（0868）升逾6%，報26.6元。

【11:35】A股向上揚

內地股市上揚，上證指數中午收報3435點，半日升30點或0.9%；深證成指13702點，升96點或0.71%。

滬深300指數升35點或0.71%，收報5042點；創業板指數升26點或1%，收報2698點。

【10:50】恒生指數最新報28866點

恒生指數最新跌逾百點，跌124點或0.43%，報28866點。

【10:30】汽車股揚上 長汽升逾3%

恒生指數最新轉跌14點或0.05%，報28976點；科指跌29點或0.41%，報8521點；國指升62點或0.55%，報11346點。暫成交額504.06億元。

長和（0001）最新升逾3%，報62.3元；長實（1113）續跌1.6%，報49.65元。

汽車股向上，吉利（0175）升0.4%，報24.05元；長汽 （2333） 升3.1%，報21.95元；比亞迪 （1211） 升逾1.8%，報188.1元；華晨 （01114） 升0.7%，報7.11元；廣汽 （2238）則跌0.1%，報7.14元。

舜宇光學（2382）跌逾半成，報180.7元。

【09:57】恒指升逾百點

恒生指數最新升119點，報29110點；科指升65點，報8617點；國指升114點，報11398點。暫成交額317.44億元。

【09:54】招行績後升3.6%

內銀股普遍上揚，招行 （3968） 績後升3.6%，報62.85元；建行 （0939） 升1.4%；工行 （1398）升1.3% 、中國銀行 （3988） 升1.4%；農行 （1288） 升2.2%。

滙豐（0005）、渣打（2888）最新跌1.5%。

【09:40】恒指收復兩萬九

恒指倒升48點或0.17%，報29039點；科指升46點或0.55%，報8598點。

小米（1810）續升逾3%，報27.2元；騰訊（0700）倒升1.8%，報639元。

萬洲國際（0288）升1%，報7.11元。

長和（0001）揚2.7%，報61.95元；長實（1113）則跌1.3%，報49.8元。

【09:35】日經225指數續插2%

亞太股市走勢個別，日經225指數最新跌625點或2.1%，報29166。韓國KOSPI指數跌8點或0.29%，報3030。澳洲S&P/ASX 200指數升23點或0.35%，報6731點。

【09:33】A股三大指數個別走勢

內地股市個別走勢。上證指數開報3406點，高開1點或0.04%；深證成指近平開，開報13605點，低開不足1點，創板指開報2683點，高開12點或0.45%。

【09:20】恒指國指科指一同低開

恒生指數低開189點或0.65%，報28801點，大市成交額62.46億元；恒生科指開報8529點，跌21點或0.26%。國企指數低開38點或0.34%，報11245點。

騰訊（0700）高開0.4%，報630.5元；阿里巴巴（9988）低開0.94%，報232.4元；美團（3690）低開2.1%，報326元。

小米（1810）高開1.9%，報26.75元；昨晚雷軍預告稱「明早十點，不見不散。」，市場預計為11 Pro手機等新產品公布。

港交所（0388）低開1.5%，報459.8元；友邦（1299）低開0.7%，報97元；滙豐（0005）低開1.9，報45.9元。