恒生指數跌幅縮至162點　恒大汽車逆市飆近17%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（28日）低收，同日美股三大指數受貿易戰，以及當地通脹較預期高等因素而下挫，跌幅分別介乎1.69%至2.7%，當中以反映科技股走勢的納指表現最疲弱。亞太區股市方面，日本股市於今日（31日）早段瀉逾1,200點，失守36000點。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.49%，金價則變化不大。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣向下。



【09:51】港股最新跌162點

港股跌幅收窄，最新報23263點，跌162點。

恒大汽車（0708）逆市升16.7%，報0.196元。公司日前預告將從周二（4月1日）起停牌。

【09:25】港股低開219點

恒指最新報23207點，低開219點，國指最新報8528點，低開77點，科指最新報5439點，低開66點。

長和系為市場人士焦點，長和（0001）低開4.5%，報43.1元，長實（1113）低開1%﹑長建（1038）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.7%﹑美團（3690）低開2.4%﹑小米（1810）低開1.8%﹑騰訊（0700）低開0.9%。

中行（3988）﹑建行（0939）﹑郵儲銀行（1658）及交行（3328）向財政部等發行A股，籌集5,200億元人民幣，今早分別四行低開1.1%﹑平開﹑平開及高開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.3%﹑友邦（1299）低開0.2%﹑港交所（0388）低開0.5%。