日股瀉1500點　A股低收　創業板指數險守2100點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（28日）低收，同日美股三大指數受貿易戰，以及當地通脹較預期高等因素而下挫，跌幅分別介乎1.69%至2.7%，當中以反映科技股走勢的納指表現最疲弱。亞太區股市方面，日本股市於今日（31日）早段瀉逾1,200點，失守36000點。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.49%，金價則變化不大。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣向下。



【15:14】滬深股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3335點，跌15點，深成指數收市報10504點，跌103點，滬深300指數收市報3887點，跌27點，創業板指數收市報2103點，跌24點。

日本股市連跌第3日，全日瀉1,502點，收市報35617點。

【14:26】港股跌281點

港股跌幅午後收窄，恒指最新報23145點，跌281點，國指跌79點，報8527點，科指跌116點，報5389點。

建行（0939）升3.1%，為目前表現最佳藍籌，中行（3988）升2%。

周大福（1929）跌5%。

【12:20】港股半日挫逾400點

港股半日跌404點，險守23000點，中午收市報23022點，國指跌126點，報8479點，科指跌168點，報5338點，成交額為1,434億元。

內需及消費股表現疲弱，李寧（2331）瀉8.9%﹑周大福（1929）跌4.7%﹑安踏（2020）跌3.8%﹑潤啤（2331）跌2.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.5%﹑小鵬（9868）升不足0.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.6%﹑騰訊（0700）跌2.8%﹑小米（1810）失守50元，跌4.8%﹑美團（3690）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.1%﹑友邦（1299）跌1.8%﹑港交所（0388）跌3.1%。

【11:48】港股最新跌逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，跌334點，最新報23092點，國指跌102點，報8504點，科指跌153點，報5352點。

建行（0939）及中行（3988）溢價發行A股，升3.6%及2.8%。

李寧（2331）瀉7.9%，最新報15.8元，周大福（1929）跌5.3%。

【09:51】港股最新跌162點

港股跌幅收窄，最新報23263點，跌162點。

恒大汽車（0708）逆市升16.7%，報0.196元。公司日前預告將從周二（4月1日）起停牌。

【09:25】港股低開219點

恒指最新報23207點，低開219點，國指最新報8528點，低開77點，科指最新報5439點，低開66點。

長和系為市場人士焦點，長和（0001）低開4.5%，報43.1元，長實（1113）低開1%﹑長建（1038）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.7%﹑美團（3690）低開2.4%﹑小米（1810）低開1.8%﹑騰訊（0700）低開0.9%。

中行（3988）﹑建行（0939）﹑郵儲銀行（1658）及交行（3328）向財政部等發行A股，籌集5,200億元人民幣，今早分別四行低開1.1%﹑平開﹑平開及高開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.3%﹑友邦（1299）低開0.2%﹑港交所（0388）低開0.5%。