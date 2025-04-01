恒生指數升幅擴至近300點　醫藥股當炒　石藥飆逾1成｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於3月最後一個交易日低收，跌幅逾300點，同日美股走勢大幅波動，最終道指全日勁升逾400點，重上42000點。亞太區股市方面，日本股市今日（1日）早段曾反彈逾400點，其後升幅縮至逾百點。



【11:50】港股升幅擴至292點

港股升幅進一步擴大，最新報23412點，升292點。

醫藥股上揚，石藥（1093）升10.3%，藥明生物（2269）升4.3%﹑藥明康德（2359）升4%。

【09:49】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，最新報23320點，升201點。

醫藥股獲追捧，石藥（1093）升2.8%﹑藥明生物（2269）升2.6%。

油股上揚，中海油（0883）升2.2%﹑中石油（0857）升1.9%。

【09:25】港股高開97點

恒生指數高開97點，報23217點，國指升44點，報8561點，科指升47點，報5441點。

阿里（9988）高開0.9%﹑騰訊（0700）升0.8%﹑美團（3690）高開1.2%﹑小米（1810）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0004）高開0.2%，建行（0939）低開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.3%﹑李寧（2331）高開0.1%。