恒生指數4月首日高收　升87點　小米瀉5.5%藍籌表現最差

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於3月最後一個交易日低收，跌幅逾300點，同日美股走勢大幅波動，最終道指全日勁升逾400點，重上42000點。亞太區股市方面，日本股市今日（1日）早段曾反彈逾400點，其後升幅縮至逾百點。



【16:37】港股全日升87點

港股於4月首個交易日高收，恒指收市報23206點，升87點，國指升20點，報8537點，科指收市報5407點，升12點，成交額2,502億元。

小米（1810）挫5.5%，報46.5元，京東（9618）升0.2%﹑騰訊（0700）及阿里（9988）均升1.4%﹑美團（3690）升1.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）升5.6%﹑蔚來（9866）升1.2%﹑理想汽車（2015）跌不足0.1%﹑比亞迪（1211）跌1.7%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.8%﹑安踏（2020）升1.1%﹑李寧（2331）跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%﹑友邦（1299）升2%﹑港交所（0388）升0.9%。

【15:23】A股走勢個別

內地股市高收，上証指數收市報3348點，升12點，深成指數收市報10503點，跌不足1點，滬深300指數收市報3887點，升不足1點，創業板指數收市報2101點，跌1點。

港股最新報23292點，升172點。

【13:57】港股升幅收窄至64點

港股升幅於午後收窄，恒指最新報23184點，升64點，國指升16點，科指升23點，報5417點。

中海外（0688）跌4.2%，報13.32元。

小米（1810）跌4.2%。

【12:34】港股半日升244點

港股反彈，半日升244點，中午收市報23363點，國指升94點，報8611點，科指升97點，報5491點，成交額約為1,264億元。

醫藥股上揚，石藥（1093）升12.8%﹑藥明生物（2269）升4.1%﹑藥明康德（2359）升3.7%﹑中生製藥（1177）升2.4%。

科技股方面，快手（1024）升4%﹑阿里（9988）升2.1%﹑騰訊（0700）升2%﹑美團（3690）升2.1%﹑小米（1810）升0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）升2.4%﹑安踏（2020）升1.1%﹑泡泡瑪特（9992）今日再次破頂，半日升5.6%，報165.2元，衛龍美味（9985）升5.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%﹑友邦（1299）升1.6%。

【11:50】港股升幅擴至292點

港股升幅進一步擴大，最新報23412點，升292點。

醫藥股上揚，石藥（1093）升10.3%，藥明生物（2269）升4.3%﹑藥明康德（2359）升4%。

【09:49】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，最新報23320點，升201點。

醫藥股獲追捧，石藥（1093）升2.8%﹑藥明生物（2269）升2.6%。

油股上揚，中海油（0883）升2.2%﹑中石油（0857）升1.9%。

【09:25】港股高開97點

恒生指數高開97點，報23217點，國指升44點，報8561點，科指升47點，報5441點。

阿里（9988）高開0.9%﹑騰訊（0700）升0.8%﹑美團（3690）高開1.2%﹑小米（1810）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0004）高開0.2%，建行（0939）低開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.3%﹑李寧（2331）高開0.1%。