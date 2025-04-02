中國高速傳動稱附屬逾66億資金被侵佔挪用　向大股東豐盛等提訴

中國高速傳動設備集團 （0658） 與控股股東豐盛控股 （0607）之糾紛升級。前者宣布，相關附屬公司已於周一（31日）在高等法院發出傳訊令狀，向後者在內人士進行申索。

中國高速傳動公告指，經進一步調查並考慮相關證據，認為有充足證據顯示豐盛控股、季昌群先生 （豐盛主席）、房堅（中國高速傳動設備前執董）及交易對手等一直參與計劃詐騙中國高速傳動附屬公司及挪用相關款項。

中國高速傳動又指，相關附屬公司已於周一在香港高等法院發出高等法院訴訟2025年第656號項下的傳訊令狀，就收回相關款項向不當行為者提出申索。另外，中國高速傳動相關附屬公司已向中國大陸警方報案，警方審查後已就該案刑事立案，就公司資金及資產涉嫌被職務侵佔及挪用進行正式調查。

中國高速傳動董事長胡吉春表示：「董事會對此事高度重視，並已採取果斷行動保護集團利益，履行對股東的義務。 我們有責任糾正任何損害公司治理及股東價值的不當行為，並將採取一切必要法律措施追究責任，確保企業治理規範透明。」

中國高速傳動去年11月披露，旗下附屬公司有合共66.4億人民幣的應收款項及預付款項逾期但尚未被償付，並繼以發現相關巨額買賣協議是未經董事會批准的情況下訂立。

豐盛控股回應指，公司已4月1日收到傳訊令狀，據初步法律意見，公司認為索賠屬惡意、毫無根據及荒謬。

豐盛控股今早復牌，平開報0.455元，而中國高速傳動亦平開。