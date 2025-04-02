恒指午後好淡爭持　周大福大升近一成｜持續更新

【15:13】港股午後窄幅上落

港股午後窄幅上落，恒指現報23202點，跌4點或0.02%。國指跌6點、而科指升29點。大市成交額1826億元。

中國宏橋﹙1378﹚挫4.6%，為表現最佳藍籌，而小米轉跌，現挫3.26%。

另邊廂，周大福大升近一成。

【13:23】恒指午後轉跌

恒指午後轉跌4點，報23202點，科指升0.32%，報5424點。

小米 （1810） 反覆再跌逾1%，周大福﹙1929﹚大升近8%。

零跑汽車 （9863） 升近12%，報56.55元。零跑汽車3月交付量領先「蔚小理」。

【12:05】恒指半日守住23000點

港股半日波幅逾300點，23000點大關失而復得。恒指收報23221點，升14點或0.06%；國指收報8538點，升1點或0.01%；科指收報 5438點，升31點或0.58%。大市成交額1,302億元。

周大福﹙1929﹚大升5.5%，而舜宇光學﹙2382﹚亦大升4%，藍籌股中省鏡。另外，吉利﹙0175﹚升3.49%。

小米挫近1%。

【10:58】恒指由跌轉升

大市由跌轉升，恒指現報23340點，升133點或0.58%；國指則升0.56%、科指升1.37%。大市成交額1,049億元。

市況反彈，原因之一是小米轉升，現報46.8元，升0.64%。

中航科工(2357)瀉逾6%，據報空巴擬折讓悉售持股。

【09:49】恒指挫逾200點

恒指挫逾200點，失守23000點關口。恒指現報22991點，挫215點或0.93%。另外，國指挫0.99%、科指挫0.88%。大市成交額416億元。

小米拖累大市，現挫2.9%，報45.15元。

【09:45】恒指挫153點

港股跌勢加大，恒指報23053點，挫153點或0.66%；國指報8476點，挫60點或0.71%；科指報5385點，挫22點或0.41%。大市成交額371億元。

小米報45.25元，跌勢加大至2.68%。

【09:28】恒指低開39點

港股23000點大關爭持，恒指開報23167點，跌39點或0.17%；國指報8516點，挫21或0.25%；科指報5398點，挫8點或0.16%。大市成交額62億元。

小米SU7自撞爆燃3死，自動煞車疑未觸發。事件有待調查，惟受消息拖累，小米﹙1810﹚續低開逾1%，報46元。