高盛料日元今年仍有7%升幅　是對沖美國衰退和關稅風險的首選工具

高盛稱日圓是對沖美國衰退和關稅風險的首選工具。該行預計，今年日圓兌美元將攀升至140區間的低端，圍繞美國成長和貿易關稅的擔憂將刺激對這一最安全資產的需求。

據彭博報道，該行全球外匯、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi表示，如果美國經濟衰退的風險增加，日圓將是投資者最佳的貨幣對沖工具。升至140將意味著較當前水平上漲7%，高盛的預測比接受彭博調查的分析師對年底145的預估中值更為樂觀。

「當美國實際利率和美國股市同步下跌時，日圓往往會表現最佳，」Trivedi在紐約接受採訪時說。他指出，相較一段時間以來，日圓作為對沖美國經濟下行預期的避險工具已顯得更具吸引力。

美國總統川普將於周三祭出新一輪關稅措施，摩根士丹利和前聯儲會官員警告此舉可能會削弱全球最大經濟體的成長。但在全球貿易戰升溫之際，市場對哪些資產能夠跑贏幾乎沒有共識，對沖基金仍押注日圓將從當前水平下跌。

高盛經濟學家最近把對聯儲會今年降息次數的預測從兩次調整為三次，推測川普關稅將對經濟構成壓力。該行還下調了標普500指數目標，理由也是對成長和關稅的擔憂。

雖然關稅是一大風險，但Trivedi認為美國經濟數據，比如上周五的非農報告，對美元的影響更大。最近的走勢印證了他的觀點：在周二公佈的美國職位空缺數進一步顯示就業市場逐步降溫後，日圓走強。

「如果美國勞動力市場數據低於預期，它將成為外匯市場投資者和全球市場投資者更加關注的焦點，因為他們非常關心美國的成長前景，」他說。「對於這種擔憂，日圓是一個非常好的對沖工具。」

但相關交易也存在風險。由於日美利差不斷擴大，日圓在過去四年間持續貶值，去年7月觸及1986年以來最弱水平161.95。

大約去年這個時候，Trivedi和他的團隊預測美元兌日圓3個月、6個月和12個月目標位分別為155、150和145左右。周三該匯率在150關口附近徘徊。