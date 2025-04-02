美股｜對等關稅將公布　道指早段跌逾300點後回穩　Tesla曾挫逾6%

等待美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對等關稅措施，擔心對全球經濟、企業利潤和通脹產生影響。美股周三（4月2日）早段先跌後靠穩，道指最多曾跌360點，現時反升近百點；納指曾跌逾1.5%，目前也回穩。



其中，Tesla公布第一季交付量下降13%，股價最多曾跌6.8%，目前大幅收窄至下跌不足2%。另外，上市首兩日急漲的Newsmax，周三大幅回吐逾40%。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上11時00分，道指報42,080點，升90點或0.22%；納指最新報17,471點，升21點或 0.21%；標普500指數報5,642點，升9點或0.17%。

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報71.45美元，升0.25美元或0.35%；倫敦布蘭特期油每桶報74.61美元，升0.12美元或0.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,626.63美元、24小時內升逾1%。