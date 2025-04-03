美元指數跌穿104　現貨金曾觸3149新高　油價上揚

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預定周三（4月2日）公布對等關稅措施，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當日下跌，在匯市尾市報103.80，跌0.44%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報150.06，升0.03%。



美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

市場憂慮貿易戰衝擊經濟，避險情緒升溫，金價繼續上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,124.25美元，升0.01%；日內高見3,149.03美元，再創歷史新高。

關稅措施或增加需求前景的不確定性，國際油價上升。紐約原油期貨每桶收報71.71美元，升0.51美元或0.72%。倫敦布蘭特期油收報74.95美元，升0.46美元或0.62%

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報86,904.38美元、24小時內升逾2%。