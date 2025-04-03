美徵對等關稅震散亞太區股市　港股挫352點　阿里及出口股捱沽

美國總統特朗普於當地周三（2日）下午3時宣布，對所有國家入口產品徵收對等關稅，其中對來自內地﹑歐盟及日本的產品徵收34%﹑20%及24%關稅。受到有關消息衝擊，環球股市應聲下挫，其中道指期貨於亞洲交易時段瀉800點或1.9%，反映科技股走勢的納指100期貨跌幅更達3.55%。



【16:38】港股全日跌352點

美國總統特朗普於周三（2日）宣布對所有進口國家產品，徵收對等關稅，稅率高於預期，即時觸發市場人士憂慮。在避險情緒主導下，大市失守23000點之餘，更一度下挫逾500點。恒指收市報22849點，跌352點，國指跌111點，報8420點，科指跌113點，報5313點，成交額為2,895億元。

出口股成為今日跌市重災區，申洲（2313）曾低見51元，收市報53.1元，跌14.1%，晶苑（2232）瀉23.3%﹑互太紡織（1382）挫7.4%﹑創科（0669）跌12.4%﹑海爾智家（6690）跌8%。

手機設備股方面，比亞迪電子（0285）跌8.7%﹑舜宇（2382）跌6.6%﹑瑞聲（2018）跌12.8%﹑聯想（0992）跌7.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌5%﹑京東（9618）跌5.2%﹑騰訊（0700）跌1.2%﹑美團（3690）升不足0.1%﹑小米（1810）逆市升3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.7%﹑小鵬（9868）跌1.6%﹑蔚來（9866）跌3%。

【13:48】港股跌幅擴至逾400點

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報22761點，跌441點，國指跌146點，報8385點，科指跌143點，報5282點。

申洲（2313）瀉14%，報53.2元，創科實業（0669）跌13.6%，比亞迪電子（0285）跌10.7%。

【12:23】港股半日跌366點

美國總統特朗普宣布對所有貿易伙伴加徵對等關稅，拖累港股半日跌366點，中午收市報22835點，國指跌122點，報8408點，科指跌120點，報5306點，成交額1,640億元。

出口股今日明顯下挫，申洲（2313）瀉13.8%﹑晶苑（2232）挫21.4%﹑互太紡織（1382）跌7.4%﹑裕元（0551）跌4.6%﹑海爾智家（6690）跌7.6%。

手機及手機設備股方面，舜宇（2382）跌7.2%﹑瑞聲（2018）跌14.7%﹑比亞迪（0285）跌8.5%﹑聯想（0992）跌7.5%。

電商股方面，阿里（9988）跌5.2%﹑京東（9618）跌4.9%﹑寶尊電商（9991）跌2.4%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌4.6%﹑藥明康德（2359）跌4.5%﹑藥明合聯（2268）挫6%﹑石藥（1093）跌0.9%。

科技股方面，美團（3690）跌0.2%﹑小米（1810）升1.3%﹑騰訊（0700）跌1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%﹑友邦（1299）跌1.7%﹑港交所（0388）跌1.6%。

【10:49】亞太區股市急挫

亞太區股市急挫，恒指最新報22919點，跌283點。日股瀉逾千點，一度跌至34000點關口附近。

日經平均指數最多跌1623點或4.55%，低見34102點，最新報34673，跌1052點或2.95%。

韓國首爾綜合指數曾跌68點或2.73%，最新報2478點，跌27點或1.05%。

澳洲普通股指數曾跌169點或2.08%，最新報8044點，跌88點或1.09%。

【10:29】港股跌幅收窄至251點

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報22950點，跌251點，國指跌80點，報8450點，科指跌77點，報5348點。

【10:01】港股跌幅收窄至353點

港股跌幅收窄，恒指最新報22849點，跌353點，國指跌134點，報8397點，科指跌95點，報5330點。

申洲（2313）瀉16.2%，為目前表現最差藍籌股，創科（0669）跌8.2%﹑比亞迪電子（0285）跌6%﹑海爾智家（6690）跌5.4%﹑聯想（0992）跌5.3%。

中芯（0981）逆市升3.5%。

【09:25】港股低開564點

恒生指數低開564點，報22638點，國指跌219點，報8312點，科指跌168點，報5257點。

美國總統特朗普宣布對所有貿易伙伴的進口產品，加徵對等關稅，出口股大受衝擊，申洲國際（2313）低開10.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開5.6%，報122.5元。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%。

【08:45】日股早段瀉1200點

亞太區股市今早紛紛下挫，其中日本股市於早段瀉1,205點，報34520點。

匯市方面，投資者將資金從美元抽走，截至上午8時36分，美匯指數跌0.52%，報103.26。歐元兌美元升0.35%，報1.0891﹑英鎊兌美元升0.25%，報1.304，美元兌日圓挫0.75%，報148.16。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油每桶最新報69.7美元，跌2.76%。紐約期金每盎司最新報3,168.8美元，升0.08%，現貨金升0.59%，燮3,153.93美元。

債市方面，截至上午8時45分，美國10年期債息最新報4.049厘，跌14.6點子。