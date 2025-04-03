對等關稅｜美前財長薩默斯憂關稅將引致石油危機式經濟打擊

美國總統特朗普於當地時間周三（2日）宣布，對所有進口產品加徵對等關稅，其中對來自中國的產品加徵34%關稅，連同在今年2月初加徵的20%關稅，累計加徵關稅稅率達54%。同時對來自歐盟及日本的產品，分別加徵20%及24%關稅。消息公布後引發投資者鐲資金從股市較風險較高資產抽出，轉泊入債市及日圓等避險資產。市場人士對有關措施取態較負面，其中美國前財長薩默斯表示，即將實施的關稅上調將對經濟造成類似石油危機的衝擊，使生產能力萎縮，從而推高物價和失業率。



美國前財長薩默斯。 (Getty Images)

薩默斯料將推高物價

薩默斯表示：「這種衝擊將是一種我們通常討論油價飆升、地震或乾旱等供應衝擊的方式。」，同時指出﹕「問題主要是會造成多大的破壞。」

他又指出﹕「這些都是非常重要的經濟政策，對外交關係和國家安全也有影響。」其中「直接的」影響將是推高價格，然後導致就業減少和投資減少。「這是一次典型的供應衝擊」，讓聯儲局「處於非常困難的境地」。

投資公司Janus Henderson多元資產全球主管Adam Hetts表示，各國之間的高關稅是談判的伎倆，這將使市場在可預見的未來處於緊張狀態。他認為較幸運的是，儘管還有10%的基準關稅，但高關稅稅率意味着今後還有很大的降低空間。現在最大的問題，是隨着談判的展開，美國政府對真正的經濟痛苦的容忍度有多高。與此同時，本周的ISM服務業和非農數據將受到格外關注，因為這些方面的任何實質性疲軟都會引發對經濟衰退的擔憂。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

分析師指特朗普政策目的存矛盾

市場分析師Allison Morrow表示，對於在競選第一天就承諾降低消費者價格的特朗普來說，其第一項重大經濟舉措是一套幾乎保證會起到相反作用的政策。明言關稅會提高價格，抑制經濟增長，使美國更有可能陷入衰退。

Allison Morrow又指出，批評關稅的人擔心的是特朗普計劃的根本矛盾，惟特朗普認為關稅是一種萬能的經濟工具，可以恢復美國的製造業實力，恢復貿易平衡，並帶來大量資金，從而幫助美國償還赤字和減輕美國人的稅收負擔。雖然關稅可以做到其中一些，但不可能同時實現這些目標。

美國受訪者忘為，特朗普對物價關注度不足。（Reuters）

民調﹕64%受訪者指特朗普對物價關注度不足

此外據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）民調，大多數美國人認為特朗普過於關注關稅，而對降低價格的關注不夠。他們認為關稅最終會提高價格。數據顯示，受訪者中有64%的人認為特朗普對降低價格的關注度不夠，有55%的人認為對關稅的關注度過高。