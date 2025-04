對等關稅｜美前財長薩默斯憂關稅將引致石油危機式經濟打擊

美國總統特朗普於當地時間周三(2日)宣布,對所有進口產品加徵對等關稅,其中對來自中國的產品加徵34%關稅,連同在今年2月初加徵的20%關稅,累計加徵關稅稅率達54%。同時對來自歐盟及日本的產品,分別加徵20%及24%關稅。消息公布後引發投資者鐲資金從股市較風險較高資產抽出,轉泊入債市及日圓等避險資產。市場人士對有關措施取態較負面,其中美國前財長薩默斯表示,即將實施的關稅上調將對經濟造成類似石油危機的衝擊,使生產能力萎縮,從而推高物價和失業率。



薩默斯表示:「這種衝擊將是一種我們通常討論油價飆升、地震或乾旱等供應衝擊的方式。」,同時指出﹕「問題主要是會造成多大的破壞。」

他又指出﹕「這些都是非常重要的經濟政策,對外交關係和國家安全也有影響。」其中「直接的」影響將是推高價格,然後導致就業減少和投資減少。「這是一次典型的供應衝擊」,讓聯儲局「處於非常困難的境地」。

投資公司Janus Henderson多元資產全球主管Adam Hetts表示,各國之間的高關稅是談判的伎倆,這將使市場在可預見的未來處於緊張狀態。他認為較幸運的是,儘管還有10%的基準關稅,但高關稅稅率意味着今後還有很大的降低空間。現在最大的問題,是隨着談判的展開,美國政府對真正的經濟痛苦的容忍度有多高。與此同時,本周的ISM服務業和非農數據將受到格外關注,因為這些方面的任何實質性疲軟都會引發對經濟衰退的擔憂。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)