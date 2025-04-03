對等關稅｜中大莊太量料美經濟將經歷數季負增長　美元走勢或逆轉

美國總統特朗普於當地時間周三（2日）下午3時宣布，對所有貿易伙伴的入口產品加徵對等關稅。消息觸發環球資本市場出現大幅下挫，投資者將資金泊入避險資產。有學者認為美國政府的關稅措施，將導致美國經濟出現數季﹑甚至更長時間的負增長，又預期在未來1年美元走勢將逆轉。



香港中文大學新亞書院副院長，劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長，經濟學系副教授及環球經濟與金融跨學科主修課程聯席主任認為，隨著美國推出對等關稅措施，預料中國或會推出反制措施；又指出中國政府近年已準備與美國脫鈎，因此未必會透過人民幣貶值等以討好美國。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，關稅措施將導致美國本地消費減少。（黃浩謙攝）

加徵關稅最終導致美國人受損失

他亦指出當美國政府之前宣布對中國貨品加徵關稅後，美國零售商Walmart向內地供應商尋求減價，結果不得要領。最終加徵關稅的影響，由美國消費者承擔及承受損失。

莊太量在其本人的Youtube頻道內亦指出，關稅措施將導致美國本土消費減少，由於美國經濟以消費帶動，因此他預期當地經濟或會經歷數季﹑甚至更長時間的負增長。就算政府加徵關稅的目的是希望吸引企業在美國投資，可是實踐計劃仍需時，更何況未知能否增加在當地投資。同時加徵關稅後，當地企業或會縮減規模或人手。加上其他國家美股或下跌，以及其他中央銀行眼見美國經濟疲弱而加快換馬至非美貨幣，在投資﹑貿易及儲備需求均有機會萎縮情況下，美元走勢在未來1年將逆轉。

他亦指出對等關稅措施對將產品出口至美國的港商帶來打擊，認為政府可以推出措施協助受影響企業。不過港元與美元掛鈎，若港元或會隨美元轉弱，對本港旅遊業帶來幫助。息口走勢方面，則視乎關稅措施對美國經濟及股市影響。若當地股市及經濟出現較大幅度調整或收縮，或會促使聯儲局採取較快的減息步伐。

莊太量認為，若港元隨美元轉弱或有利旅遊業。（黃偉民攝）

港元轉弱料有利旅遊業

其後他補充有關關稅對香港企業的影響，在於能否適應新的經營環境。若能適應便可以物色新的出口地點，若未能適應則唯有支付關稅。

此外美國政府亦宣布從5月2日起，取消對來自中港的小額包裹的豁免措施。他認為寄發小額包裹主要是美國人，想有關產品寄回家，取消豁免對美國人帶來影響。

許長泰表示關稅稅率提高到20世紀初以來最高。（資料圖片）

許長泰料關稅對美通脹影響大

另一方面，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美國的平均關稅稅率提高到20世紀初以來的最高水準，如果關稅持續下去，可能會對通脹產生重大影響。短期而言，包括美國及亞洲股票在內的風險資產可能面臨壓力，對經濟增長放緩的擔憂目前超過對通脹的擔憂，這可能會推動資金流入避險國債。

不過，他認，投資者仍然可以探討多個投資機會，包括受關稅影響較小的經濟體，如澳洲、英國、巴西及新加坡。受關稅影響較小的行業，如金融、醫療及消費服務等行業。另外，雖然中國內地面臨34%的關稅，但香港及中國內地市場亦顯示出韌性，部分原因是內地政府可能會推出刺激經濟措施，中國的AI發展亦可能繼續推動企業盈利。他稱，美元隔夜指數掉期利率顯示，目前美聯儲6月減息的機會有80%，並預期到年底前將有三次減息，每次25個點子。

花旗指出關稅措施較預期差，不建議趁低吸納美股。（資料圖片）

花旗不建議投資者趁低吸納美股

其他大行方面，德銀美國經濟師Brett Ryan接受《雅虎財經》訪問時稱，關稅率較他預期的為高。他指出，美國的有效關稅率原先已處於15至20%區間，加上今次增幅，有效關稅率已升至25至30%之間。他指出，此舉讓美國經濟陷入衰退的風險進一步扳升。

花旗美股策略主管Stuart Kaiser也表示，公布的訊息較投資者預期為差，不建議趁低吸納，因為更壞的消息可能仍未公布。

Evercore ISI估算，美國有效關稅率已升至29%，是逾一個多世紀以來最高。

Renaissance Macro首席經濟師Neil Dutta形容有關宣告是對經濟的重大打擊，而投資者可能沒有充分為此作準備。

此外瑞銀預料，加徵關稅或導致美國通脹升至5%。