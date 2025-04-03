東亞調高港股年底目標價至26000點　籲第2季關注內地AI及電力板塊

再有大行唱好港股。東亞銀行（0023）發表第二季投資展望稱，整體來說，對中港股市第二季的看法維持輕微正面，主要基於內地AI技術突破與應用普及化進度較預期理想，支撐以科技板塊為首的增長型股份的估值更上一層樓。

該行將今年恒指目標價升至26000點，並指出第二季度重點關注板塊包括內地人工智能概念、內地服務及必需消費、內地電力及本港公用及電訊。



此外，國內消費與房地產市場在利好政策呵護下逐步回暖，可望提振一眾內需企業上半年盈利表現，恒指及滬深300指數的盈利預測上調趨勢料可於本季延續。不過，中美兩國在貿易和科技領域摩擦升溫的風險仍然揮之不去，或增添大市的波動，並為中港股市的潛在上行空間帶來制約。

年恒指今年每股盈利2300元

東亞表示，綜觀上述因素，維持恒生指數2025年盈利預測於2,300元，相當於按年增長9%，並高於截至3月27日彭博預測共識的2,240元。估值方面，雖然恒指上季錄得超過17%升幅，但由於市場同時調高其盈利預測，令恒指未來12個月預測市盈率僅輕微升至10.5倍，仍低於過去5年平均值的10.9倍，顯示目前估值水平尚算吸引。

東亞將恒指預測市盈率目標由10.8倍上調至11.3倍，並上調恒指今年底目標水平至26000點，較第一季預測的24800點上調4.8%。第二季度重點關注板塊包括內地人工智能概念、內地服務及必需消費、內地電力及本港公用及電訊。