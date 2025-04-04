美元指數曾急跌2.25% 油價瀉逾6% 現貨金再創新高後回落
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對主要貿易夥伴徵收大規模對等關稅，金融市場周四劇烈波動。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（4月3日）在匯市尾市報102.07，跌幅1.67%%；日內低見101.27，跌幅2.45%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報146.38，跌幅1.94%。
石油輸出國組織及盟國（OPEC＋）同意逐步取消石油減產計劃，下月產量將增加每日41.1萬桶。 加上美國關稅措施令需求前景的不確定性上升，國際油價大幅下跌，紐約原油期貨每桶收報66.95美元，跌4.76美元或6.64%。倫敦布蘭特期油收報70.14美元，跌4.81美元或6.42%
比特幣價格跌穿8.2萬美元
金價一度破頂後回落 。現貨黃金每盎司最新報3,107.18美元，跌0.83%；日內曾高見3,167.71的新高紀錄。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,925.73美元、24小時內跌逾5%。
特朗普關稅｜環球爆小股災 道指期貨挫1187點 恐慌指數飆22.8%美徵「對等關稅」震散亞太股市 港股挫352點 阿里及出口股捱沽「對等關稅」 道指期貨瀉千點 蘋果Tesla市後跌7% 現貨金破頂美元指數跌穿104 現貨金曾觸3149新高 油價上揚