關稅戰｜美股收市暴跌2231點　Tesla大跌超過一成　蘋果挫7%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布向全球185個經濟體開徵「對等關稅」，掀起新一輪貿易戰。中國政府4日晚上公布反制關稅措施，導致美股道指繼3日急跌逾1,600點後，4日開市後持續走低。道指收市報38,314.86，大跌2231.07點，跌幅5.5%；納斯達克收報15,587.79，大跌962.82點，跌幅5.82%；標準普爾指數收5,074.08，下跌322.44點，跌幅5.97%。



【04:00】道指收市暴跌2231點 大跌5.5%

道指收報38,314.86，大跌2231.07點，跌幅5.5%。美股七雄（Magnificient Seven）全線下跌；其中英偉達（NVIDIA）收94.31，跌7.36%，特斯拉（Tesla）收239.43，跌10.42%，蘋果收188.38，跌7.29%。

【02:40】道指曾暴跌2100點

美股七雄（Magnificient Seven）全線下挫；其中英偉達（NVIDIA）跌7.74%，特斯拉（Tesla）跌10.55%，蘋果挫7.45%。