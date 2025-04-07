恒生指數瀉2854點　失守2萬點　1月下旬以來首次｜股災‧持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰升溫。美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，中國則於周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%。受到貿易戰升溫拖累下，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，其中日本股市曾瀉約3,000點，失守31000點關口。投資者將資金泊入具避險功能的債市，美國10年期國債孳息率下試3.9厘。不過金價及油價卻下挫，現貨金跌穿3,000美元，紐約期油亦跌穿60美元。



【14:06】港股跌逾2800點

港股跌穿2萬點，為今年1月24日以來首次，最新報19995點，跌2,854點，並將DeepSeek引發出的升勢已悉數蒸發。

【13:59】港股跌幅擴至逾2700點

港股跌幅進一步擴大，最新報20109點，跌2740點，成交額為4,267億元。

【13:09】港股跌逾2500點

港股跌幅在午後進一步加劇，恒指最新報20250點，跌2598點，國指跌965點，報7454點，科指跌793點，報4519點。

藥明生物（2269）瀉22.8%，為目前跌幅最大的藍籌股。聯想（0992）跌19.7%，比亞迪電子（0285）跌18.6%。

目前僅3隻藍籌股上揚，分別為長江基建（1038）﹑電能實業（0006）及中電控股（0002）。

關稅戰升溫，恒生指數半日瀉2443點。（廖雁雄攝）

【12:17】港股半日跌2443點

貿易戰升溫拖累環球股市下挫，其中指數半日跌2443點，報20405點，國指跌909點，報7510點，科指跌741點，報4571點，成交額為3,220億元。合共有37隻藍籌股瀉逾1成。

金融股下挫，滙豐（0005）半日跌13.9%，報74.1元，恒生（0011）險守100元，半日跌5.1%﹑港交所（0388）瀉12.7%﹑中銀（2388）跌5.7%。

電商股方面，阿里（9988）挫14.4%，報105.7元，寶尊電商（9991）跌15.2%﹑京東（9618）跌13.4%。

出口股方面，申洲國際（2313）跌9.3%﹑互太紡織（1382）跌14.5%﹑創科實業（0669）跌4.5%﹑晶苑國際（2232）跌12.6%。

航運股及碼頭方面，招商局（0144）跌8.4%﹑中遠海運港口（1199）跌9.1%﹑東方海外（0316）跌9.8%﹑長和（0001）跌6.8%。

金礦股及資源股方面，紫金礦業（2899）跌11.1%﹑洛陽鉬業（3993）跌17%﹑中石油（0857）跌12.4%。

【11:49】港股最新跌逾1成

港股跌幅擴大至2420點或10.6%，以點數計為歷來最大跌幅，恒指最新報20428點，成交額3,120億元。

【11:13】恒生指數瀉近1成

港股最新報20604點，跌2245點或9.83%，國指跌832點或9.88%，科指跌677點或12.8%。成交額為2,658億元。

【10:45】意大利股市期貨瀉逾7%

美股三大指數期貨跌幅收窄，其中道指期貨最新報37461點，跌853點或2.23%，標普500指數期貨跌139點或2.75%，納指100指數期貨跌624點或3.59%，報16773點。

歐洲股市方面，意大利FTSE MIB指數期貨瀉逾7%。

【10:30】港股最新報2082點

內地股市下瀉，上証指數挫5.7%或191點，報3150點。

恒指最新報20767點，跌2082點，成交額2,069億元。

【10:11】港股最新跌2085點

恒生指數最新報20763點，跌2,085點，成交額1,723億元。

滙豐（0005）維持跌逾1成，最新報74.9元，跌13%。

【09:49】港股最新跌2305點

亞太區股市爆發股災，日經指數最新跌2078點，報31702點。台灣加權指數跌2,050點，最新報19248點。

港股最新報20544點，跌2305點，成交額1,120億元。

【09:38】港股維持逾2000點跌幅

港股維持約2,000點跌幅，最新報20832點，跌2017點。

今早大市低見20730點，為今年2月5日以來低位，即農曆新後大市升幅已接近全數蒸發。

【09:25】港股失守21000點

恒生指數最新報20730點，低開2119點，國指最新報7656點，低開763點，科指最新報4721點，低開592點。

滙豐（0005）最新報73.5元，低開14.6%。

電商股方面，阿里（9988）低開12.6%，報108元。

出口股及航運股再遭洗倉，申洲國際﹙2313﹚瀉11.5%、九興控股﹙1836﹚瀉8.4%、晶苑國際﹙2232﹚瀉14.6%，而東方海外﹙0316﹚瀉10.6%、中遠海控﹙1919﹚瀉12.1%、德翔海運﹙2510﹚瀉14.9%。