關稅戰升溫引發亞太區股災　恒生指數跌幅擴至2305點｜持續更新

貿易戰升溫。美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，中國則於周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%。受到貿易戰升溫拖累下，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，其中日本股市曾瀉約3,000點，失守31000點關口。投資者將資金泊入具避險功能的債市，美國10年期國債孳息率下試3.9厘。不過金價及油價卻下挫，現貨金跌穿3,000美元，紐約期油亦跌穿60美元。



【09:49】港股最新跌2305點

亞太區股市爆發股災，日經指數最新跌2078點，報31702點。台灣加權指數跌2,050點，最新報19248點。

港股最新報20544點，跌2305點，成交額1,120億元。

【09:38】港股維持逾2000點跌幅

港股維持約2,000點跌幅，最新報20832點，跌2017點。

今早大市低見20730點，為今年2月5日以來低位，即農曆新後大市升幅已接近全數蒸發。

【09:25】港股失守21000點

恒生指數最新報20730點，低開2119點，國指最新報7656點，低開763點，科指最新報4721點，低開592點。

滙豐（0005）最新報73.5元，低開14.6%。

電商股方面，阿里（9988）低開12.6%，報108元。

出口股及航運股再遭洗倉，申洲國際﹙2313﹚瀉11.5%、九興控股﹙1836﹚瀉8.4%、晶苑國際﹙2232﹚瀉14.6%，而東方海外﹙0316﹚瀉10.6%、中遠海控﹙1919﹚瀉12.1%、德翔海運﹙2510﹚瀉14.9%。