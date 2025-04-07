美股｜ 道指早段跌1700點　 3大指數瀉逾4%後一度大幅反彈

市場憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施損害經濟，紛紛改尋避險資產、棄股買債。美股周一（4月7日）早段大幅波動，3大指數曾瀉逾4%，但期間一度大幅反彈，隨後再度回落但跌幅收窄。其中，重磅股個別發展，蘋果最新跌3.07%、Tesla跌2.18%；Nvidia則反升2.13%，Amazon漲2.21%。



圖為2025年4月2日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時51分，道指報37,883點，跌431點或1.13%；納指最新報15,587點，跌0.04點或0.00%；標普500指數報5,050點，跌23點或0.47%。

道指早段最多曾跌1,703點或4.4%，期間曾倒升最多892點或2.3%；納指最多曾跌803點或5.1%，期間曾倒升704點或4.5%；標指最多跌4.7%。期間曾倒升172點或3.4%。

油價跌逾1% Bitcoin價格跌穿7.9萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報61.27美元，跌0.72美元或1.16%；倫敦布蘭特期油每桶報64.80美元，跌 0.78美元或1.19%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,744.40美元、24小時內跌逾4%。