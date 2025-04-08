恒生指數升幅收窄至149點　再次失守2萬點大關｜持續更新

貿易戰未見有停火跡象，但市場人士憧憬各國將進行談判，帶動美國股市於周一（7日）跌幅明顯收窄，道指跌約1%，收市報37965點。亞太區股市今日（8日）早段則反彈，其中日本股市抽升逾5%。



【13:23】港股升幅縮至149點

港股升幅在午後收窄至149點，最新報19977點，科指升94點，最新報4496點。

【12:19】港股半日升312點

港股經過周一（7日）大跌市後，今日反彈並重上2萬點大關。恒指中午收市報20140點，升312點，國指升164點，報7426點，科指升156點，報4558點，成交額為2,266億元。

出口股走勢偏軟，創科實業（0669）跌3.5%﹑申洲（2313）跌1.1%，中午收市報46.65元，互太紡織（1382）跌0.8%﹑晶苑國際（2232）升1.8%。

科技股普遍上揚，京東（9618）升7.7%，小米（1810）升5.6%﹑美團（3690）升4.5%阿里（9988）升1.4%﹑騰訊（0700）升1.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升7.2%﹑蔚來（9866）升4.9%﹑小鵬（9868）升4.4%﹑理想汽車（2015）升2.5%。

消費股方面，海底撈（6862）升3.7%﹑李寧（2331）升3.3%﹑安踏（2020）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%﹑友邦（1299）升0.2%。

【11:26】港股最新升385點

港股最新報20214點，升385點，國指升193點，報7455點，科指升191點，報4593點。

亞太區其他股市方面，台灣加權指數延續上日跌勢，最新報18194點，跌1,040點或5.41%。

內地股市方面，上証指數最新報3121點，升24點。

日本股市反彈，最新報33030點，升1,894點或6.08%。

【10:27】港股最新升478點

港股升幅再次擴大，最新報20306點，升478點，科指升221點，報4623點，國指升223點，報7485點。

京東（9618）升9.5%﹑網易（9999）升9.2%﹑小米（1810）升8.4%。

【09:52】港股最新升381點

港股升幅縮至381點或1.92%，報20209點，科指升170點或3.88%，報4572點。

小米（1810）升5.2%﹑阿里（9988）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，港交所(0388）升0.7%。

【09:38】港股升幅擴大至逾600點

港股升幅擴至逾600點，報20447點，升618點，科指升239點或5.44%，報4641點。

【09:34】港股升幅擴大至逾500點

港股升幅擴大至逾500點，最新報20334點，升506點或2.55%，科指升193點或4.39%，報4594點。

【09:23】港股高開329點

恒生指數最新報20157點，高開329點，國指最新報7387點，高開124點，科指最新報4547點，高開145點。

出口股今早回穩，申洲（2313）平開﹑晶苑國際（2232）高開2%。

滙豐（0005）高開2.5%

電商股方面，阿里（9988）高開4.3%﹑京東（9618）高開6.5%。