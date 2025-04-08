恒生指數HSI最新升478點　小米飆逾8%　京東升幅達9.5%｜持續更新

貿易戰未見有停火跡象，但市場人士憧憬各國將進行談判，帶動美國股市於周一（7日）跌幅明顯收窄，道指跌約1%，收市報37965點。亞太區股市今日（8日）早段則反彈，其中日本股市抽升逾5%。



【10:27】港股最新升478點

港股升幅再次擴大，最新報20306點，升478點，科指升221點，報4623點，國指升223點，報7485點。

京東（9618）升9.5%﹑網易（9999）升9.2%﹑小米（1810）升8.4%。

【09:52】港股最新升381點

港股升幅縮至381點或1.92%，報20209點，科指升170點或3.88%，報4572點。

小米（1810）升5.2%﹑阿里（9988）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，港交所(0388）升0.7%。

【09:38】港股升幅擴大至逾600點

港股升幅擴至逾600點，報20447點，升618點，科指升239點或5.44%，報4641點。

【09:34】港股升幅擴大至逾500點

港股升幅擴大至逾500點，最新報20334點，升506點或2.55%，科指升193點或4.39%，報4594點。

【09:23】港股高開329點

恒生指數最新報20157點，高開329點，國指最新報7387點，高開124點，科指最新報4547點，高開145點。

出口股今早回穩，申洲（2313）平開﹑晶苑國際（2232）高開2%。

滙豐（0005）高開2.5%

電商股方面，阿里（9988）高開4.3%﹑京東（9618）高開6.5%。