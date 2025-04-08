人行稱堅持匯金加大力度增持股市指數基金　必要時提供再貸款支持

撰文：張偉倫
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中央匯金公司表明持續加大增持ETF規模和力度後，人民銀行今早發公告表示，堅定支持匯金加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向匯金提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運作。

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