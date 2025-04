再有大行唱好金價前景,德意志銀行將今明兩年的黃金均價預測,分別上調至每盎斯3,139美元和3,700美元。此前該行給予的預測,分別為2,725美元及2,900美元。



德銀在報告中表示,儘管本周出現調整,但黃金市場的牛市依然強勁,預測今年第四季金價進一步上調至每盎斯3,350美元。

該行指出,自2022年以來,各國央行對黃金的需求已從佔黃金市場的10%增至24%,央行對公債的需求僅佔淨發行量的7%至10%。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)